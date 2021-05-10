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İngiltere'de seçim yenilgisi İşçi Partisi'ni sarstı
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İngiltere'de seçim yenilgisi İşçi Partisi'ni sarstı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, geçen hafta yapılan yerel seçimler ve kritik bir bölgedeki ara seçim ile İskoçya Parlamentosu seçimlerinde ağır bir yenilgi aldı. Partinin lideri Keir Starmer ilk açıklamasında sorumluluğu tamamen üstlendiğini söylemişti.

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Google News - Timeturk
10.05.2021 16:50:43
İngiltere'de seçim yenilgisi İşçi Partisi'ni sarstı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, geçen hafta yapılan yerel seçimler ve kritik bir bölgedeki ara seçim ile İskoçya Parlamentosu seçimlerinde ağır bir yenilgi aldı. Partinin lideri Keir Starmer ilk açıklamasında sorumluluğu tamamen üstlendiğini söylemişti ama seçimler sonrası ilk icraatı partisinin sözcülerinden oluşan gölge kabinesinde değişiklikler yapmak oldu.

2019'daki genel seçimlerde bazı geleneksel işçi bölgelerini ilk kez Muhafazakar Parti'ye kaptıran İşçi Partisi'nin yenilgisinden, sol kanadı temsil eden lider Jeremy Corbyn sorumlu tutulmuş ve yapılan liderlik yarışını kazanan Keir Starmer öncelikle bir vaatte bulunmuştu: Partiyi birleştirmek ve partisinin geleneksel tabanını geri kazanmak.

Ancak 6 Mayıs Perşembe günü yapılan seçimlerde İşçi Partisi, birinci parti ve iktidar konumunu koruduğu Galler Parlamentosu dışında bütün bölgelerde geriledi, yenilgiye uğradı.

İşçi Partisi, ara seçim yapılan kuzeydoğudaki Hartlepool bölgesinin milletvekilliğini ilk kez, üstelik açık farkla Muhafazakar Parti'ye kaptırdı.

Yerel seçimlerde 143 belediye meclisinin üyeleri belirlendi. İşçi Partisi 350 belediye meclisi üyeliği kaybetti, 8 belediye meclisinde de çoğunluğu yitirdi. Parti İskoçya'da, İskoç Ulusal Partisi ve Muhafazakar Parti'nin ardından üçüncü parti olabildi.

Yenilgi partinin Starmer'ı eleştiren sol kanadında "Demek ki sorumlu Corbyn değilmiş" yorumlarına, sağ kanadında ise "Corbyn'in verdiği hasar hala sürüyor" yorumlarına yol açtı.

Hızla partisinin ön kademelerini değiştirmeye yönelen Starmer'ın, bunda da kararlı bir çizgi gösterememesi ve yenilgiye verdiği yanıtların "muğlaklığı" gerekçesiyle de yeni eleştirilerin hedefi oldu.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan