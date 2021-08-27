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İngiltere'de sanayi deposunda yangın: Yerleşim yerleri boşaltıldı

İngiltere'de Leamington Spa kentinde bir sanayi deposunda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, depo yakınındaki yerleşim yerleri tahliye edildi.

23 Dakika Önce
2021-08-27 15:55:27
İngiltere'de sanayi deposunda yangın: Yerleşim yerleri boşaltıldı

İngiltere'de Leamington Spa kentinde çok sayıda yanıcı maddenin bulunduğu depoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın, kimyasal maddelerin etkisiyle yayıldı ve siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi.

YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILDI

Yetkililer, tedbir olarak depo yakınındaki yerleşim yerlerini boşalttı. 70 kilometre çevresinde bulunanları, evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyardı.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Depodan zaman zaman patlama sesleri geldiği ifade ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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