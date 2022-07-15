İngiltere'de Muhafazakar Parti'de liderlik yarışında Sunak önde

Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmesi sonrası, partide liderlik yarışı sürüyor. Birinci oylamada 88 oy alan Maliye eski Bakanı Rishi Sunak, ikinci oylamada da 101 milletvekilinden destek aldı. Sadece 27 milletvekilinin oy verdiği Suella Braverman ise yarıştan elendi.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmesi sonrası, partide liderlik yarışı sürüyor.

İkinci oylamada eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 101 milletvekilinden destek alırken, sadece 27 milletvekilinin oy verdiği Suella Braverman yarıştan elendi.

Ticaret Bakan Yardımısı Penny Mordaunt 83 oyla ikinci olurken, Dışişleri Bakanı Liz Truss 64 oyda kaldı.

Tom Tugendhat 32 oyl alırken, Kami Badenoch 49 milletvekilinden destek aldı.

Birinci oylamada Rishi Sunak 88, Penny Mordaunt 67, Liz Truss 50, Kemi Badenoch 40, Tom Tugendhat 37, Suella Braverman 32 oy almış; 30'dan az oy alan Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ve eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt elenmişti.

Elenen adaylardan Hunt, Sunak'ı; Braverman ise Truss'ı desteklediklerini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Dominic Raab ve liderlik yarışından çekilen Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da Sunak'a destek verdiklerini açıklamıştı.

BBC'ye konuşan Sunak, kendisinin de diğer tüm adaylar gibi vergileri azaltmak istediğini ancak bunun sorumlu bir şekilde yapacağını söyledi.

Vergileri azaltmakta kararlı olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Liz Truss ise halkın modern ve birlikte hareket eden bir Muhazafakar Parti istediğini söyledi.

En az oy alanın eleceği turlar sonrası son iki aday 21 Temmuz Perşembe gününe kadar belirlenecek.

Ardından yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, iki isimden birinin parti lideri ve başbakan seçilmesi için oy kullanacak. Seçimin galibi 5 Eylül'de açıklanacak.

Başbakan Boris Johnson, liderlik yarışında hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıklamıştı.

7 Temmuz'da istifasını açıklayan ve partisinin yeni lideri seçilene dek başbakanlık görevini sürdüreceğini duyuran Johnson, kabinesindeki bakanları kendisinin yanında olmaları için ikna etmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylemişti.