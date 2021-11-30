DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Merkez Bankası’nda üst düzey isim görevden ayrıldı
Ünlü Bulgar Model Djuliana Gani; “Türkiye’yi Çok Seviyorum”
Büyük tepki çekti! Gaziantep’te vicdansız babadan 3 aylık bebeğe işkence
Yunus Göç kimdir? Yunus Göç tutuklandı mı? 3 aylık bebeği döven kişi kim, adı ne?
THY, İstanbul varışlı seferleri durdurdu
Bakan Elvan'dan ''büyüme'' değerlendirmesi: Herkesin faydalanması temel önceliğimiz
İstanbul'un En Uzun 'Bisiklet Yolu Projesi' Pendik'te Devam Ediyor
Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor canlı yayınlanacak mı?
Dolar tekrar 13 TL'nin üzerinde
Enes Kanter, ABD vatandaşı olup soyadını değiştirdi
Bakan Bilgin'den ''3600 ek gösterge'' açıklaması
Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler nereli, ne iş yapıyor?
Türkiye, OECD'nin en çok büyüyen ikinci ülkesi
İngiltere'de maske ve test zorunluluğu geri geldi
TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları | Emirgazi TOKİ 2+1, 3+1- 1+1 kura çekimi sonuçları isim listesi

TIMETURK / DÜNYA / İngiltere'de maske ve test zorunluluğu geri geldi

İngiltere'de maske ve test zorunluluğu geri geldi

İngiltere'de bu sabahtan itibaren kamusal alanlarda maske zorululuğunun uygulanmaya başladığı duyuruldu.

2 Saat Önce
2021-11-30 12:03:24
İngiltere'de maske ve test zorunluluğu geri geldi

İngiltere'de salı sabahından itibaren uygulanmaya başlanan yeni tedbirlere göre, toplu taşıma araçları, mağaza, market, bankalar ve kuaförlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Uygulanmaya başlanan tedbirler kapsamında İngiltere'ye gelen tüm uluslararası yolcular, ülkeye ulaşmalarından sonraki iki gün içerisidne PCR testi yaptırmak ve sonucu açıklanana dek kendilerini karantina altına almak zorunda olacak. Ülkede halihazırda 10 Güney Afrika ülkesinden gelen yolcular, zorunlu olarak otel karantinasına alınıyor.

Avrupa ve dünyada koronavirüsün 'aşıya dirençli' olduğu düşünülen varyantı Omicron yayılmaya devam ederken, İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüse karşı korumayı desteklemek amacıyla genişletilmiş bir programı ilan etmeye hazırlanıyor.

İngiltere'de şimdiye dek 11 Omicron vakası tespit edildi. İngiliz hükümeti sayının artabileceğini söylerken, varyant hakkında daha fazla bilgi sahip olana dek virüsün yayılmasını yavaşlatmanın önemine vurgu yaptı.

Johnson yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hayata geçirilen orantılı ve sorumlu yeni önlemler, bize bu varyant karşısında zaman kazandıracak. Bugün atılan adımlar varyantın yayılmasını yavaşlatmakla kalmayacak, aynı zamanda birbirimizi ve şimdiye kadar zorlukla elde ettiğimiz kazanımlarımızı korumakta yardımcı olacak."

İngiltere'de aşı danışmanları dün tüm yetişkinler için takviye aşı programı uygulanması önerisinde bulunmuş, İngiliz Sağlık Bakanı Sajid Javid, programın nasıl uygulanabileceğine dair daha fazla detayların bu hafta içerisinde belli olacağını ifade etmişti.

Omicron varyantına karşı etkili olmayabileceği düşünülse de, takviye aşının koronavirüs salgınına karşı ek bir koruma sağlayacağı bekleniyor.

Johnson takviye aşıya ilişkin, "Bildiğimiz her şeyi temel alırsak, aşılarımız ve takviyelerimiz halen en iyi savunma hattımız olmayı sürdürüyor" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş