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TIMETURK / DÜNYA / İngiltere’de mama krizi: 330 kedi öldü

İngiltere’de mama krizi: 330 kedi öldü

İngiltere Kraliyet Veteriner Koleji, geri toplanan bir kedi mamasıyla bağlantısı olduğu düşünülen gizemli bir hastalık nedeniyle 330 kedinin öldüğünü 528 kedinin tedavi edildiğini açıkladı. Ancak ölenlerin sayısının daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

8 Saat Önce
2021-08-06 13:07:27
İngiltere’de mama krizi: 330 kedi öldü

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İngiltere'de kedi mamasının neden olduğu düşünülen hastalık nedeniyle yüzlerce kedi öldü.

Kedi pansitopenisi adıl gizemli hastalığın kedi mamasından kaynaklandığı düşünülürken mamalar toplatıldı.

Kedi pansitopenisi, kedilerdeki kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin ve trombositlerin hızla azalmasına neden olarak, genellikle ölümcül olabilen ciddi hastalıklara yol açıyor.

En az 330 kedinin öldüğü belirtilirken Kraliyet Veteriner Koleji, hastalanan birçok kedinin veterinerlik muayenesine götürülmeyebileceği için gerçek sayının daha yüksek olabileceği konusunda uyarıyor.

Veterinerler en az 528 kedi pansitopenisi vakasını tedavi etti.

Mamalar raflardan indirildi

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, kedi sahiplerini önlem olarak üretici Fold Hill Foods tarafından markalar adına yapılan kuru mamaları evcil hayvanlarına vermemeleri konusunda uyardı

Sainsbury's ve Pets at Home, hastalıkla ilgili olası bağlantılardan dolayı kuru kedi mamasını raflarından çeken birkaç perakendeci arasında yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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