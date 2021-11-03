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İngiltere'de kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi
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TIMETURK / DÜNYA / İngiltere'de kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi

İngiltere'de kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi

İngiltere'de Cambridge Üniversitesindeki bir kütüphane, 50 yıl önce ödünç alınan bir atlasın kütüphaneye iade edildiğini bildirdi.

1 Saat Önce
2021-11-03 18:42:33
İngiltere'de kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi

Cambridge Üniversitesine bağlı Trinity Hall'deki Jerwood Kütüphanesinden yapılan açıklamada, 1970'lerin başında bir lisans öğrencisi tarafından ödünç alınan kitabın, nadir yayımlanan bir 19. yüzyıl atlası olduğu belirtildi.

Öğrencinin kitabı aldığı döneme ait herhangi bir ödünç kaydı bulunmaması nedeniyle atlasın kütüphaneden alındığı tarihin kesin olarak bilinmediği ifade edilen açıklamada, 1856'da yayımlanan kitabın, ödünç alınan kişi tarafından üniversite buluşmasından sonra "tarihi, ilgi çekici eski bir atlas" notuyla iade edildiği belirtildi.

Açıklamada, atlasın geri getirilmesi dolayısıyla minnettarlık duyulduğu vurgulanarak, "Kesinlikle geç olması hiç olmamasından daha iyidir." ifadesi kullanıldı.

Atlasın geç iadesi için cezanın yaklaşık 3 bin sterlin olduğuna işaret edilen açıklamada ancak üç yıldan bu yana gecikmiş cezaların alınmadığı vurgulandı.

Açıklamada, atlasın o dönem İngiliz sömürgesi altındaki Hindistan'a ait 11 ayrıntılı harita içerdiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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