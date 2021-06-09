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İngiltere'de Kovid-19 vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 540 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle şubat ayından bu yana ilk kez günlük 7 bin sınırı aşılmış oldu.

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09.06.2021 20:00:56
İngiltere'de Kovid-19 vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte kaydedilen 6 can kaybı ile virüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 127 bin 860'a yükseldi.

Geçen hafta 4 bin 330 olarak kayda geçen günlük vaka sayısı ise bir hafta içinde yüzde 74 artarak bugün 7 bin 540 oldu. Böylece 7 bin 434 vakanın kaydedildiği 27 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, Alfa (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.

Bu arada, son 24 saatte 136 bin 802 ilk, 313 bin 482 de ikinci doz aşı uygulandı.

İki doz aşı yaptıranların toplam sayısı 40 milyon 710 bin 319'a, ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı ise 28 milyon 540 bin 844'e ulaştı. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 77'si ilk, yüzde 54'ü de ikinci doz aşısını yaptırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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