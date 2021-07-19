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İngiltere'de Kovid-19 aşısı ve karantina karşıtlarının gösterisine polis müdahale etti

TIMETURK / DÜNYA / İngiltere'de Kovid-19 aşısı ve karantina karşıtlarının gösterisine polis müdahale etti

İngiltere'de Kovid-19 aşısı ve karantina karşıtlarının gösterisine polis müdahale etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de polis, aşı ve karantina karşıtlarının düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

2 Saat Önce
2021-07-19 20:05:20
İngiltere'de Kovid-19 aşısı ve karantina karşıtlarının gösterisine polis müdahale etti

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Başkent Londra'da Parlamento Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Aşıya hayır, karantinaya hayır", "Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin", "Benim bedenim, benim kararım" yazılı pankartlar taşıyarak, hükümetin Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.

Kalabalığın artması üzerine eylemcilere ana yolu açması uyarısında bulunan polis, ikazlarını dikkate almayan göstericilere müdahale etti, çok sayıda gösterici gözaltına aldı.

Polisin sert müdahalesi sırasında gözaltına alınan protestocular, "Nefes alamıyorum." diye bağırdı.

Kovid-19 aşı karşıtlarının önceki haftalarda yaptığı gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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