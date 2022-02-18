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TIMETURK / DÜNYA / İngiltere'de kırmızı alarm

İngiltere'de kırmızı alarm

İngiltere ve Galler'de, yıllar sonra yaklaşan en güçlü fırtına için birçok yerde sokağa çıkmama uyarısı yapıldı. Londra polisi, bugün için kırmızı uyarı verdi.

2 Saat Önce
2022-02-18 08:59:16
İngiltere'de kırmızı alarm

Eunice Fırtınası'nın, İngiltere'nin güneybatısında ve Galler'de saatte 90 km hıza ulaşması bekleniyor. Olası su taşmaları, evler ve binaların zarar görmesi, elektrik kesintileri ve toplu taşımada aksaklıklar için bu bölgelerde yaşayanlar için uyarılar yapıldı.

Bu iki bölgede birçok okul da Cuma (bugün) günü tatil edildi. Uyarı, yerel saatle sabah 7 ile 12 arası için verildi.

Devon, Cornwall ve Somerset'te milyonlarca kişiye, fırtına sırasında evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Galler'in geri kalan bölgeleri ve İngiltere'nin güneyinden Manchester'a kadar olan kısmı için de sarı uyarı verildi.

Güçlü rüzgarın etkisini sürdüreceği anlamına gelen bu uyarı da, yerel saatle sabah 5 ve akşam 21 saatlerini kapsıyor. .

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