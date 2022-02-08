İngiltere'de kafası kesik iskeletler bulundu

İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yürütülen bir kazı sırasında yüzlerce iskelet bulundu.

Buckinghamshire'ın Aylesbury yakınlarındaki Fleet Marston köyünde yapılan bir kazıda bir takım insan kalıntılarına rastlandı. Kazılara eşlik eden yaklaşık 50 arkeolog, 'alışılmadık bulgularla' karşılaştıklarını belirterek bölgede 425 kişiye ait iskelet kalıntısına ulaştıklarını kaydetti.

Arkeologların yaptığı incelemeler, Romalılara ait olduğu tespit edilen iskeletlerden 40'ının kafasının kesilmiş olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlara göre söz konusu iskeletlerin kafası, bacakların arasında bulundu.

Bilim insanları, kafası kesilmiş iskeletlerin suçlulara veya toplumdan dışlanmış kişilere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak konunun netliğe kavuşması için kemikler üzerinde kapsamlı bir araştırma yapılması gerekiyor. Araştırmalar, Roma uygarlığı hakkında yeni bilgilere ulaşabilmeyi hedefleyen araştırmacılar tarafından yürütülecek.

Modern zamanlarda insanların başlarının kesilmesi korkunç bir eylem olsa da, geç Roma döneminde Romalıların bunu 'marjinal de olsa normal bir cenaze töreni' olarak gördükleri belirtiliyor.

Kazı sahasında iskeletlerin yanı sıra, bin 200'den fazla madeni para ve kurşun ağırlık da bulunurken, söz konusu bulgular ise kazılan alanın bir zamanlar ticaretin gelişmiş olduğu bir yerleşim yeri olabileceğini düşündürüyor. Kazı sahasında ayrıca, Romalıların bölgede kumar oynadığı ve dini faaliyetlere katıldığı anlamına gelen, oyun zarları ve ziller de bulundu.

Kazıları yürüten HS2 şirketinin tarih mirası müdürlüğünü üstlenen Helen Wass, kazılar hakkında "Fleet Marston'daki büyük Roma mezarlığı, Fleet Marston sakinleri ve daha geniş Roma İngilteresi hakkında ayrıntılı bir fikir edinmemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı. .