İngiltere'de hükümet 'tel tel dökülüyor': İçişleri bakanı istifa etti

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman bugün akşamüstü istifa etti. Yerine Grant Shapps’ın geleceği bildirildi.

Braverman, Twitter üzerinden de paylaştığı istifa mektubunda, “Herkes için çalkantılı bir döneme doğru gittiğimiz açık. Bu hükümetin gidişatı hakkında endişelerim var” yazdı.

Braverman, İngiltere'nin henüz görevde bir buçuk ayını dolduran Başbakanı Liz Truss tarafından Eylül ayında içişleri bakanlığına atanmıştı.

GÖÇMENLERİN RUANDA'YA GÖNDERİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını savuanlardan biri olan 42 yaşındaki Braverman, aynı zamanda mültecilerin göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi planının da güçlü destekçilerindendi.

Yeni İçişleri Bakanı Grant Shapps ise başbakanlık yarışında Truss'ın karşısındaki Rishi Sunak'ın başlıca destekçilerindendi.

"BEN BİR HATA YAPTIM"

Truss başbakan olduktan sonra Shapps'ı, sürdürdüğü Ulaştırma Bakanlığı bakanlığı görevinden almıştı.

Braverman istifa mektubunda "Hata yapmamışız davranmak, kimse hataları yaptığımızı görmemiş gibi devam etmek ve sonra işlerin büyülü bir şekilde yoluna gireceğini ummak, ciddi siyaset değil. Ben bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum ve istifa ediyorum" dedi.

"HÜKÜMET TEL TEL DÖKÜLÜYOR"

BBC Politika Muhabiri Ione Wells, Braverman'ın hatasını kabul ettikten sonra istifa ettiğini söyleyip, Truss'ı da "U dönüşlerinin ardından" aynısını yapmaya çağırdığını ifade ediyor.

Wells ayrıca, mektuptaki dilin bugüne kadar hükümetin en üst düzey rollerinden birini üstlenen bir bakan için olduğunu vurguluyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise Braverman'ın istifasından sonra Twitter'daki paylaşımında "Bu Muhafazakar hükümet tel tel dökülüyor. Altı hafta içinde , hem Maliye Bakanınızı hem de İçişleri Bakanınızı atayıp, sonra görevden almak tam bir kaos. Böyle hükümet yönetilmez" dedi.

BBCTürkçe .