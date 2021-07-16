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İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

İngiltere'de son 24 saatte 51 bin 870 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle 15 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

2 Saat Önce
2021-07-16 19:15:15
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

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İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 128 bin 642'ye yükseldi.

Son 24 saatte 51 bin 870 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 55 bin 761 vakanın saptandığı 15 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 332 bin 371'e çıktı.

İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının sonuncusu 19 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Bu kapsamda, Kovid-19 önlemleri bağlamında yasal maske zorunluluğu gibi tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayısının 400 binlere kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu olarak görülen Delta varyantının İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, yaz başından itibaren vaka sayılarında belirgin artışa yol açmıştı.

Başbakan Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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