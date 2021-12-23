DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 119 bini geçti
Almanya'da Kovid-19'un omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm
18 bin 771 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye FIFA'da kaçıncı sırada?
Beşiktaş - Göztepe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Yeni Malatyaspor- Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
İsrail’de ekimden bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi
Belçika, 2025'te mevcut nükleer santralleri kapatmayı planlıyor
Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakkında dava açıldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 812 bini geçti
Benzin ve motorine (mazot) dev indirim! İndirim pompa satışlarına yansıyacak mı?
Türkiye'de Bisiklet Kullanım Sayısının Artması Hedefleniyor
Tarım Kredi Marketlerde indirim mi var? Tarım Kredi Marketlerde fiyatlar uygun mu?
Mustafa Elitaş kimdir? AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş nereli?

TIMETURK / DÜNYA / İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 119 bini geçti

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 119 bini geçti

İngiltere'de salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

48 Dakika Önce
2021-12-23 20:33:34
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 119 bini geçti

İngiltere'de son 24 saatte 119 bin 789 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 artarak 147 bin 720'ye çıktı.

Bu sayı, testi pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde hayatını kaybedenleri içerirken, ölüm sertifikalarına göre toplam can kaybı ise 171 bin 801 oldu.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 119 bin 789 vaka, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de dün 106 bin 122 Kovid-19 vakası görülmüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakaları hızla artarken Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş