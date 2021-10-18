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TIMETURK / DÜNYA / İngiltere'de evsiz gençlerin sayısı 120 bini geçti

İngiltere'de evsiz gençlerin sayısı 120 bini geçti

İngiltere'de evsiz gençlerin sayısının, son 5 yılda yaklaşık yüzde 40 artarak 120 bini geçtiği ve bu durumdan en fazla siyahilerin etkilendiği sanılıyor.

4 Saat Önce
2021-10-18 17:24:06
İngiltere'de evsiz gençlerin sayısı 120 bini geçti

The Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere'de genç evsizlere yardım amacıyla kurulan Centrepoint Vakfı, ülkede 2016-2017'de 86 bin gencin evsiz veya evsiz kalma risk altında olduğunu ve bu rakamın 2019-2020'de yaklaşık yüzde 40 artarak 121 bine yükseldiğini belirtti.

Vakıf, böylelikle İngiltere'de evsiz veya evsiz kalma riskiyle karşı karşıya olan gençlerin sayısının, üç yılda 35 bin arttığı öngörüsünde bulundu.

Centrepoint Yöneticisi Seyi Obakin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana, vakfın yardım hattının rekor sayıda çağrı aldığını vurgulayarak, genç evsizlerin durumunun daha da kötüleşeceğinden endişe ettiğini dile getirdi.

"Yardım arayan gençlerin beşte üçü farklı etnik geçmişlerden"

Evsizlerin sayısındaki artışı, akıl sağlığı sorunları ve yüksek işsizliğe kadar, gençleri orantısız şekilde etkileyen çoklu krizlere bağlayan Obakin, genç siyahi İngilizlerin ise bu artıştan en fazla etkilendiğine işaret etti.

Seyi Obakin, şu görüşleri paylaştı:

"Verilerimizden, Centrepoint'ten yardım arayan gençlerin yaklaşık beşte üçünün etnik olarak farklı geçmişlerden geldiğini biliyoruz. Resmi evsizlik istatistiklerinde siyahi hanelerin sayısının yüksek olması şaşırtıcı değil. Ancak bu durum, buna müsamaha göstermemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Bir ev olmadan, çocukların gelişimi ve eğitim kazanımları zarar görür ve iş bulmak, sağlıklı kalmak veya insanların gelişmesini sağlayan ilişkileri sürdürmek zorlaşır." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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