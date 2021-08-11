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İngiltere'de casusluk skandalı: Berlin Büyükelçiliği çalışanı gözaltına alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki İngiltere Büyükelçiliğinde çalışan bir İngiliz, para karşılığında Rus istihbaratına belge sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

4 Saat Önce
2021-08-11 12:13:39
İngiltere'de casusluk skandalı: Berlin Büyükelçiliği çalışanı gözaltına alındı

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Alman savcılığından yapılan açıklamada, David S. isimli İngiliz vatandaşının ''yabancı bir gizli servis için'' çalıştığı iddiasıyla Potsdam'da gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınana kadar Berlin'deki İngiliz Büyükelçiliği'nde görevli olduğu belirtilen David S.'nin en az bir kez, mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği belgeleri Rus istihbarat servisinin temsilcisine ilettiği kaydedildi.

Sanığın sağladığı bilgiye karşılık para aldığı aktarıldı. Gözaltının, Alman ve İngiliz yetkililerin ortak soruşturması sonrası gerçekleştirildiği açıklandı.

David S. bugün, tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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