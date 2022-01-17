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İngiltere'de BBC lisans ücreti uygulaması 2027'de kaldırılacak
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İngiltere'de BBC lisans ücreti uygulaması 2027'de kaldırılacak

İngiltere'de hükümet, BBC'nin en büyük gelir kaynağı olan lisans ücretinin gelecek 2 yıl boyunca sabit kalacağını 2027'de ise tamamen kaldırılacağını duyurdu.

17 Dakika Önce
2022-01-17 22:05:06
İngiltere'de BBC lisans ücreti uygulaması 2027'de kaldırılacak

Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TV izlenen her evden alınan lisans ücreti 2024'e kadar yıllık 159 sterlin (2 bin 900 TL) olarak kalacak ve sonraki 4 yıl boyunca da enflasyon oranında artırılacak.

BBC'nin 2022'de yaklaşık 3,7 milyar sterlin, 2027 sonuna kadar da 23 milyar sterlin alması bekleniyor. BBC ayrıca, BBC World Service'i desteklemek için hükümetten yılda 90 milyon sterlin almaya devam edecek.

Yürürlükte olan BBC beyannamesi, mevcut lisans ücreti modelinin 31 Aralık 2027'de sona ermesini, Kültür Bakanı'nın sonrası için finansman ayarlamasını öngörüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Bakanı Nadine Dorries, BBC'nin İngiliz kültürel mirasında "eşsiz bir yere sahip" olduğunu, ancak ailelerin yaşam giderlerinde keskin bir artışla karşı karşıya olduğu bir dönemde TV lisansı için daha fazla ödemelerinin istenemeyeceğini belirtti.

Bununla beraber İngiliz basını, bu adımın, Başbakan Boris Johnson'ın pandemi kısıtlamalarına rağmen Başbakanlıkta partiler düzenlenmesi sonrası oluşan tepkiyi azaltma planının bir parçası olduğunu yazdı.

Hükümetin ayrıca bu partilerle ilgili haber yapan BBC'ye kızgın olduğu belirtilirken, Kültür Bakanı Dorries, kurumun tarafsızlık sorununu çözmesi gerektiğini söylemişti. .

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