İngiltere’de Başbakanlık ofisinde verilen partiler tartışma yaratmaya devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü en çok hisseden ülkeler arasında İngiltere kuşkusuz ilk sıralarda. Korona virüs tedbirleri kapsamında katı kurallar uygulanmaya başlandı. Tüm ülkede koronavirüs tedbirleri uygulanırken Başbakanlık ofisinde verilen parti gündeme bomba gibi düştü.

Kıdemli Müsteşar Sue Gray'in partilerle ilgili soruşturma raporunun gecikmesi tepkilere yol açtı. Ayrı bir soruşturma yürüten İngiltere emniyetinin Sue Gray'den bazı ayrıntıları sansürlemesini istemesi, soruşturmayla ilgili soru işaretlerine neden oldu.

Metropolitan Polis Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, Gray'in soruşturmasına kaba bir şekilde müdahale etmekle suçlanırken, muhalefet raporun tüm ayrıntılarıyla yayınlanmasını talep ediyor.

‘AMAÇ BORIS JONHSON'I KURTARMAK'

Muhalefet partileri, raporun gecikmesinin Boris Johnson hükümetini kurtarmaya yönelik bir anlaşmanın sonucu olduğunu savunuyor.

Muhalefetin yanı sıra hükümet içindeki bazı kesimler de, raporla ilgili şüphelerin hükümetin işleyişine zarar verebileceğini belirtti. (Sözcü) .