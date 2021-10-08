DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tüm memurlara 3600 ek gösterge verilecek mi? Hangi memurlara 3600 ek gösterge verilecek?
Türkiye karşıtı Başbakan Kurz hükümeti sallantıda
''Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak'' iddiasına bakanlıktan yanıt
Emlak vergisi 2022’de cep yakacak
Mehmet Nane’ye yeni görev
Avrupa Birliği'nde Polonya Depremi
Altınordulu Burak İnce, The Guardian'ın listesinde
130 bin kişiye yeni ekmek kapısı
Dünya'nın en güçlü pasaportları açıklandı, Türkiye kaçıncı sırada?
Kanadalı emlak şirketi Türkiye'yi seçti
Anne olmak istiyorsanız bu testleri yaptırın
Sabancı bir sektörden daha çekildi
Coğrafi işaretli karyağdı armudunun hasadı başladı
Köpeklerin ilginç özelliği: 2 ay akıllarında tutabiliyor
Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç kaç yaşında öldü?

TIMETURK / DÜNYA / İngiltere'de aşı karşıtları 'cinayete teşebbüs' şikayetinde bulundu

İngiltere'de aşı karşıtları 'cinayete teşebbüs' şikayetinde bulundu

İngiltere'de emniyet müdürlüğünün önünde toplanan aşı karşıtı bir grup, Kovid-19 aşıları hakkında 'cinayete teşebbüs' şikayetinde bulundu.

2 Saat Önce
2021-10-08 14:57:31
İngiltere'de aşı karşıtları 'cinayete teşebbüs' şikayetinde bulundu

İngiltere'nin Birmingham şehrinde cumartesi günü aşı karşıtları protesto düzenledi.

Bir grup protestocu ise emniyet müdürlüğünün önüne gelerek şikayet başvurusu yapmak istediklerini bildirdi.

Göstericilerden bazıları, Kovid-19 aşıları hakkında 'cinayete teşebbüs' şikayeti yaparken, bazıları da 'çocuklarına iradeleri dışında aşı yapıldığını' savundu.

Express ve Star gazetelerine konuşan Başmüfettiş Steve Graham, "Kovid-19 aşısının cinayete teşebbüs ettiğini bildiren bir grubu ağırladık" dedi.

Röportaj sırasında Graham ile Birmingham Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Ian Ward'ın şikayeti ti'ye alarak güldükleri görüldü.

Polis yetkilileri, şikayette bulunmak isteyenlere 'Aşı olup olmamayı seçme haklarının olduğunu ve beyanının suç teşkil etmediğini' söylediklerini aktardı.

Birçok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de aşı olmayanların veya negatif PCR testi göstermeyenlerin belirle mekanlara girmesi kısıtlanıyor ancak aşı olmak zorunlu tutulmuyor. Ayrıca, 16 ve 17 yaşındaki çocuklar da isterlerse Kovid-19 aşısı olabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş