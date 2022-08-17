İngiltere'de 40 yıl sonra enflasyonda bir ilk!

İngiltere'de enflasyon Şubat 1982'den beri ilk kez yüzde 10'un üzerini görerek yüzde 10,1 oldu.

İngiltere'de yıllık enflasyon, Temmuz ayında beklentilerin üzerinde artarak yüzde 10,1 oldu. Beklentiler enflasyonun Temmuz'da yüzde 9,8 olacağı yönündeydi.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre ülkede Haziran ayında yüzde 9,4 olarak hesaplanan tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 10,1'e yükseldi.

İngiltere'de enflasyon en son Şubat 1982'de çift hanenin üzerine çıkmıştı.

ONS'den yapılan açıklamada enflasyonda yükselişteki ana etken Temmuz'da yıllık 12,7 artan gıda fiyatları oldu. Önceki ay gıda fiyatlarındaki artış yüzde 9,8 olarak açıklanmıştı.

Temmuz'da fiyatı en çok artan gıda ürünleri ise ekmek, tahıl ürünleri, süt, peynir ve yumurta oldu.