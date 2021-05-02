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İngiltere'de 3 bin kişiyle maskesiz ve mesafesiz eğlence denemesi

İngiltere'de ilk kez maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlence denemesi yapıldı. Eğlenceye katılanlardan negatif test sonucu istendi. 3 bin kişinin bulunduğu alandan çıkanların kendilerini izole etmesi talep edildi.

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02.05.2021 03:52:50
İngiltere'de 3 bin kişiyle maskesiz ve mesafesiz eğlence denemesi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe ve maske takma kuralının olmadığı ve yüksek katılımlı bir parti düzenlendi.

Maskesiz ve sosyal mesafesiz parti

Liverpool kentinde gerçekleştirilen sosyal mesafesiz ve maskesiz parti denemesine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

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5 gün sonra test yapılacak

Partiye katılanlardan son 24 saat içinde yaptırdıkları ve negatif sonuçlu COVID-19 testi istenirken, etkinlikten 5 gün sonra bir test daha yaptırmaları talep edildi.

Parti denemesi, İngiltere hükümeti tarafından büyük organizasyonların test edilmesi için hazırlandı.

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Liverpool Halk Sağlığı Direktörü: Pozitif test sonucu beklemiyoruz

Liverpool Halk Sağlığı Direktörü Matt Ashton, parti denemesinin ardından test sonucu pozitif çıkanların kendilerini izole etmesi gerektiğini ancak kimsenin pozitif çıkmasını beklemediklerini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan