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İngiltere'de 19 Temmuz'dan sonra kısıtlamalar kaldırılabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede koronavirüs kısıtlamalarının 19 Temmuz’da tamamen kaldırılabileceğini belirtti.

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28.06.2021 23:14:41
İngiltere'de 19 Temmuz'dan sonra kısıtlamalar kaldırılabilir

Eşini aldattığına dair fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından 26 Haziran'da istifa eden Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yerine dün göreve gelen Javid, sağlık bakanı olarak ilk kez katıldığı Avam Kamarası'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 kısıtlamalarının 19 Temmuz'da tamamen kaldırılmasının önünde hiçbir engelin bulunmadığını belirten Javid, bu tarihten sonra ülkede hayatın yeniden normale döneceğini ve bu tarihe kadar yetişkin nüfusun üçte ikisine ikişer doz aşı yapılacağını kaydetti.

Javid, Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının yayılmaya devam ettiğini ancak ölüm ve hastaneye yatış oranlarının hala düşük olduğunu dile getirdi.

Ülkede uygulanan Kovid-19 aşılarının Delta varyantına karşı da etkili olduğunu ifade eden Javid, 8 Aralık'ta başlattıkları aşılama programı sayesinde 27 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinin, 7 milyona yakın kişinin de Kovid-19'a yakalanmasının önlendiğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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