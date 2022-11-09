İngiltere'de 16 günlük hükümette ilk istifa!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kabinesinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Gavin Williamson istifa etti.

Devlet Bakanı Gavin Williamson daha önce iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamento disiplininden sorumlu Wendy Morton'a hakaret dolu mesajlar gönderdiği iddialarının ardından istifa etti.

ZORBALIK İDDİALARINI REDDETTİ

Williamson, yazdığı istifa mektubunu Twitter hesabından paylaştı.

Mektubunda, hakkındaki iddiaları reddeden Williamson, ortaya atılan iddiaların İngiliz halkı için yapılan iyi işlerle ilgili dikkatleri dağıttığının farkında olduğunu belirtti.

Williamson, "Bu nedenle, devam eden şikayet sürecine tam olarak uymak ve adımı herhangi bir yanlıştan temizleyebilmek için hükümetteki görevimi bırakıyorum" açıklamasında bulundu.

Hakkında çıkan iddiaların ardından 25 Ekim'de başladığı görevi bırakan Williamson, Sunak'ın kabinesinden istifa eden ilk isim oldu.

Gavin Williamson, önceki hükümetlerde Eğitim Bakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.