İngiltere bu skandalı konuşuyor! Parlamentoda uyuşturucu izi

İngiliz Meclisi uyuşturucu ile mücadele yasası üzerinde çalışırken, parlamento binasının pek çok noktasında kokain izine rastlandı. İngiliz Parlamentosu’nda uyuşturucu izine rastlanan yerler arasında Başbakan Boris Johnson’ın ve İçişleri Bakanı Priti Patel’in odalarının yanındaki tuvalet de bulunuyor.

İngiltere'de uyuşturucuya bağlı suç oranları artıyor. Uyuşturucu kaynaklı ölümler de 2012'den bu yana yüzde 80 yükseldi.

Başbakan Boris Johnson; sert kararlar alacaklarını, uyuşturucu kullananların pasaport ve ehliyetlerine el konması gibi önlemlerin masada olduğunu söyledi.

Hazırlık aşamasındaki 10 yıllık mücadele programının içeriği netleşmeye başlarken, İngiliz Parlamentosu'ndan şok edici bir haber geldi.

Sadece meclis üyelerinin girebildiği alanlar da dahil olmak üzere parlamento binasındaki birçok noktada uyuşturucu kalıntısı bulundu.

KÖPEKLİ KONTROL ÇAĞRISI

İngiliz basınına göre; genellikle eğlence mekanlarında polis tarafından kullanılan ve kokain ile temas halinde renk değiştiren bir bezin farklı yüzeylere sürülmesi yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda parlamentoda yaygın uyuşturucu izlerine rastlandı.

Test yapılan 12 yerin 11'inde uyuşturucu tespit edildi. Meclis Sözcüsü Sir Lindsay Hoyle çıkan sonuçları polise bildireceğini söyledi. Konunun gelecek hafta meclis gündemine getirileceği belirtilirken, uyuşturucu köpeklerinin daimi olarak mecliste görev yapması gibi önlemler gündeme getirildi.

BORIS'İN ODASININ YANINDA UYUŞTURUCU İZİ

İngiliz Parlamentosu'nda uyuşturucu izine rastlanan yerler arasında Başbakan Boris Johnson'ın ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in odalarının yanındaki tuvalet de bulunuyor. Başbakan Johnson, üniversitedeyken kokain denediğini ancak beğenmediğini söylemişti.

Kaynak: cnnturk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.