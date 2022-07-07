İngiltere Başbakanı Johnson istifa etti

İngiltere Başbakanı Johnson, partisinin liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevine ise yeni lider seçilene kadar devam edeceğini açıkladı.

Beş bakan dahil 50'yi aşkın hükümet görevlisinin istifası sonrası görevi bırakma konusunda büyük bir baskı altında kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıkladı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde istifa kararını açıklayan Johnson, partisinin liderliği bırakacağını belirterek "Parlamentodaki Muhafazakar Partinin iradesinin, partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir başbakanın olması gerektiği yönünde açık.” ifadesini kullandı.

Johnson, Muhafazakar Parti 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady'le yeni liderin seçim sürecinin şimdi başlaması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyleyerek bu sürecin gelecek hafta duyurulacağını bildirdi.

"Yeni bir lider seçilene kadar göreve devam edeceğim." diyen Johnson, dünyanın en iyi görevini bıraktığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Johnson, konuşmasının sonunda kendisine başbakanlık görevi ayrıcalığını veren İngiliz halkına teşekkür etti.

- Johnson, istifa baskısı altındaydı

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti içinde 6 Haziran'da güven oylamasına gidilmiş ancak Johnson 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Parti içindeki güven oylamasını büyük fire vererek kazansa da Johnson'ın siyasi geleceğinin tehlikede olduğu yorumları yapılmıştı.

Johnson'a yönelik son eleştirilerin odağında ise Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin Grup Yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, Pincher'a partide görev vermesi yer alıyordu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada, Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından “haberdar olmadığı” belirtilmesine rağmen, sonrasında Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.

Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

Pincher, hakkında çıkan taciz haberlerinin ardından istifa etmesine rağmen Başbakan'a yönelik tepkiler artarak devam etmiş ve kabineden ve partiden art arda istifa kararları alınmıştı.

Johnson hem partisi hem de muhalefetten gelen istifa çağrılarına rağmen, dün görevine devam edeceğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Önceki gün kabineden ilk istifa eden Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yerine getirilen Nadhim Zahawi dahil kabineden üst düzey isimler, Johnson'a istifa çağrısında bulundu.

Johnson'ın en yakın çalıştığı bakanlardan İçişleri Bakanı Priti Patel de Başbakan'a istifa etmesini tavsiye etti.

Perşembe sabahı iki gün önce koltuğu devralan Eğitim Bakanı'nın istifasıyla görevden ayrılan bakan sayısı da beşe ulaştı.

Bakan ve bakan yardımcılarının bulunduğu 50'den fazla hükümet görevlisinin istifası ile İngiltere hükümeti birçoklarına göre işlerliğini yitirme noktasına geldi.

BBC'ye konuşan siyasi analistler, Johnson'ın bu koltukları dolduramayacağını anlaması sonrası istifa etmeye karar verdiğini söyledi.

Johnson dün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, istifa çağrılarına karşılık olarak "devam edeceğim" yanıtını vermişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer da Johnson'ın bırakma kararının "ülke için iyi haber" olduğunu söyledi.

Johnson'ın parti liderliğinden istifası sonrasında Ekim ayındaki parti konferansına kadar Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı olması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...