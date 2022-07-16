İngiltere başbakan adayı Truss’un göçmenlerle ilgili Türkiye planı

İngiltere’nin Dışişleri Bakanı olan ve Muhafazakar Parti liderliği için adaylığını koyan Lis Truss, İngiltere’nin göçmenleri Ruanda’ya gönderme planına Türkiye’yi de eklemeyi düşündüğünü açıkladı.

Gazeteoksijen'deki habere göre; İngiltere'de, Başbakan Boris Johnson'ın yerine gelmek için yarışan adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri olan Liz Truss'ın, Ruanda planına Türkiye'nin de katılmasını isteyeceği öğrenildi. The Times'ın edindiği bilgiye göre Liz Truss, başbakan olursa göçmenleri sınırdışı etmek için hazırlanan Ruanda planına Türkiye gibi ülkeleri de eklemeye çalışacak.

Özel toplantıda açıkladı

Dışişleri bakanı, özel olarak milletvekillerine, Truss'ın Kanal göçmen kriziyle mücadele etmek amacıyla Ruanda ile yapılan anlaşmanın benzerini yapmak istediğini söyledi. Buna göre Truss, geçici koruma statüsündeki yaklaşık dört milyon Suriyeli ile dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olmasına rağmen Türkiye ile müzakereleri başlatmak istediğini ekledi.

Truss'a yakın bir kaynak, Türkiye'nin 'Liz'in potansiyel olarak bakacağı türden bir ülke' olduğunu söyledi. Kaynak, “Türklerin buna hazır olup olmadığı başka bir soru” diye ekledi. Muhafazakar Milletvekili Christopher Chope, Truss'ın geçtiğimiz günlerde kendisine Türkiye ve İspanya'yı da içeren diğer ülkelerle benzer anlaşmalar yapmayı planladığını söylediğini aktardı. .