İngiltere 'altın vize' uygulamasını durdurdu

İngiltere İçişleri Bakanlığı, zengin yabancı yatırımcıların İngiltere'de yaşamalarına olanak tanıyan 'altın vize' uygulamasını durdurdu. Karara gerekçe olarak Rusya kaynaklı endişeler gösterildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, servetlerini gayri meşru şekilde elde eden ve daha geniş yolsuzlukla ilişkilendirilen kişilerle ilgili bazı vakaların güvenlik endişelerine yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, suiistimali önlemek için "Tier 1 Yatırımcı vizesi" ile ilgili reform çalışmaları yapıldığı ama bu sırada İçişleri Bakanlığının vize türünü durdurduğu duyuruldu.

İçişleri Bakanı Priti Patel'in görüşlerine açıklamada yer verildi.

"Göçmenlik sistemimizin kötüye kullanılmasına karşı hiç toleransım yok. İngiliz halkının sisteme güven duymasını sağlamak istiyorum. Yeni Göçmenlik Planım, ulusal güvenliğimizi tehdit eden ve şehirlerimize kirli paralar sokan yozlaşmış seçkinleri durdurmayı da kapsıyor."

"Altın vize" nedir?

"Altın vize" olarak bilinen "Tier 1 Yatırımcı vizesi", başvuru sahibine hızlı bir şekilde İngiltere'de yaşama izni veriyordu. Vizeye başvurularda en az 2 milyon sterlinlik yatırım şartı aranıyordu.

Rus vatandaşlarından servetlerini yolsuzlukla elde edenlerin vizeye başvurmaları endişeye neden oluyordu.

2018'de Avam Kamarası Dışişleri Komitesi tarafından yayımlanan bir raporda bakanlar, Rusya'nın "Londra'ya akan kirli parasına göz yumarak ulusal güvenliği riske atmakla" suçlanmıştı.

Times gazetesi de programın ilk 8 yılında en az 700 Rus vatandaşının bu vizeden yararlandığını yazmıştı. .