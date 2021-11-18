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İngiltere, Akdeniz'e düşen F-35'i çıkarmak için ABD'den yardım istedi
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İngiltere, Akdeniz'e düşen F-35'i çıkarmak için ABD'den yardım istedi

İngiliz ordusu, Akdeniz'de düşen F-35 savaş uçağının denizden çıkarılabilmesi için ABD'den yardım istedi. Uçağın Rusya'nın eline geçmesine karşı tedbir alındı.

2 Saat Önce
2021-11-18 21:17:27
İngiltere, Akdeniz'e düşen F-35'i çıkarmak için ABD'den yardım istedi

Times gazetesinde yer alan habere göre, bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Birkaç ülke bu derinlikten bir uçağı çıkarma kapasitesine sahip. Amerikalılardan yardım istedik." ifadelerini kullandı.

Şu anda İspanya'da olan ABD ekibi ve ilgili teçhizat bölgeye doğu yola çıkarken, İngilizler uçağın denizin altındaki tam konumunu henüz bulamadı.

Uçağın düştüğü noktadan uzaklaşmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bir yetkili, bulunması durumunda enkazın çıkarılmasının teçhizatın yardımıyla kolay olabileceğini belirtti.

Öte yandan, uçağın Rusya'nın eline geçmesine karşı da tedbir alındı. İngiliz donanması uçağın düştüğü yerde beklerken, ismi açıklanmayan bir Hava Kuvvetleri yetkilisi, "Rusların bir F-35'e sahip olmayı çok isteyeceklerinden eminim. Bunu yapmanın uygulanabilirliği, lojistik açıdan bizimkiyle aynı olacaktır. Enkazı kurtarmaya çalışmaları gerçekçi olmaz ve ayrıca böyle bir hareket diplomatik bir soruna da yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

120 milyon sterlin değerindeki İngiliz F-35 jeti, dün rutin görev sırasında Akdeniz'e düşmüş, kendisini fırlatan pilot kurtulmayı başarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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