DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yunanistan, Libya konulu konferansa çağrılmadığı için tepkili
Kara mantar hızla yayılıyor! Bir ülkeye daha sıçradı
Çarşı-pazar olmadan ticaret olmaz
Zarif'ten Netanyahu'ya: Trump gibi tarihin çöplüğüne atılacak
Fransa’dan ''Mali'' kararı: Operasyonlar askıya alındı
ABD’den Avustralya'ya 3,5 milyar dolarlık helikopter satışı
Wall Street Journal'dan Türk SİHA'larına övgü: Savaşlarda 'oyun değiştirici'
Biden'dan 58 Çinli firmaya yatırım yasağı
Hatay’da askeri araç kaza yaptı: 2 asker hayatını kaybetti
TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
İngiltere 7 ülkeyi daha kırmızı listeye aldı
Otistik çocuklar için iki dillilik terapisi
Irak’ta şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
Bitlis'te gri kategorideki PKK’lı etkisiz hale getirildi
Türkiye EURO 2020 öncesi son provayı 2 golle kapattı

İngiltere 7 ülkeyi daha kırmızı listeye aldı

İngiltere hükümeti, 7 ülkeyi daha 'yüksek riskli' ülkelerin yer aldığı kırmızı listeye dahil etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.06.2021 22:53:04
İngiltere 7 ülkeyi daha kırmızı listeye aldı

İngiltere'de hükümet, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı kısıtlamaları, uluslararası seyahatlere yönelik yasakları arttırarak sıkılaştırdı.

Hükümet bugün Mısır, Afganistan, Bahreyn, Kosta Rika, Sudan, Srilanka, Trinidad ve Tobago ülkelerinin 'riskli' ülkelerin bulunduğu sarı listeden 'yüksek riskli' ülkelerin yer aldığı kırmızı listeye taşıdığını duyurdu. Söz konusu ülkelere, 8 Haziran Salı günü yerel saatle 04.00 itibariyle kırmızı liste kurallarının uygulanacağı belirtildi.

Ülkedeki mevcut uygulamaya göre, kırmızı listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin 10 gün boyunca hükümetin belirlediği otellerde karantina uygulaması gerekiyor.

Hükümetin uluslararası seyahat kurallarını belirleyen listeye eklediği son 7 ülke ile toplamda 50 ülke, İngiltere'nin "yüksek riskli" olarak değerlendirdiği kırmızı listede bulunuyor. Kırmızı listedeki ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

PORTEKİZ SARI LİSTEYE TAŞINDI

İngiltere'ye seyahatlerde 'güvenli ülkeler' olarak belirlenen yeşil listede bulunan Portekiz, bugün hükümetin kararıyla sarı listeye taşındı. Seyahat kuralları gereğince sarı listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin 10 gün boyunca kendilerini izole etmeleri ve bu süre içerinde iki kez koronavirüs testi olmaları gerekiyor.

'GEREKİRSE KISITLAMALARI AĞIRLAŞTIRMAKTAN ÇEKİNMEM'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, İngiltere'nin Kovid-19 kısıtlamaları kapsamındaki uluslararası seyahat kurallarını 'gerekirse ağırlaştırmaktan çekinmeyeceğini' söyleyerek, daha fazla ülkenin yeşil listeden sarı listeye, sarı listeden ise kırmızı listeye taşınabileceğini belirtmişti. Johnson, öncelikli hedefinin, 'aşıları yaygınlaştırmak ve İngiltere halkını korumak' olduğunu söylemişti.

İNGİLTERE'DE YETİŞKİN NÜFUSUN YARISI TAMAMEN AŞILANDI

İngiltere'de yetişkin nüfusun yarısından fazlasının aşının her iki dozunu da almasıyla tamamen aşılandığı belirtildi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin Kovid-19 ile mücadelesine yönelik "ulusal büyük bir çaba" gösterdiğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş