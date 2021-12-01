İngiltere’nin Karayipler’deki 400 yıllık sömürgesi Barbados, İngiltere’nin aldığı sömürge olmaktan çıkarıldı. Gazeteci Taha Dağlı, kararın ardındaki gerekçeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmede bulundu

Dağlı'nın konuya ilişkin analizi:

İngilizler Barbados'u neden özgürleştirdi!

İngiltere ile Fransa arasında büyük gerginlik var. Brexit sonrası balıkçılık krizi dahil düzensiz göçmen konusunda patlak veren görüş ayrılıkları, her iki ülkenin Karayipler'deki kolonileri üzerindeki rekabetle devam ediyor.

İngiltere AB'den ayrılınca Fransa ile arasında deniz sınırlarıyla ilgili problem baş gösterdi. Bu problem iki ülke arasında balıkçılık krizini ortaya çıkardı.

Bir büyük kavga ise Fransa'dan İngiltere'ye giden göçmenlerle ilgili yaşandı. Dünya Belarus-Polonya sınırına odaklanmışken, Fransa'daki binlerce göçmen Manş denizini aşıp İngiltere'ye ulaşmaya çalıştı.

İngilizler bu duruma sert tepki gösterdi. Geçen hafta Fransız polisinin gözü önünde bir grup göçmen ellerindeki botlarla denize açıldı.

O botlardan biri battı. 31 kişi boğularak can verdi. Olaydan İngilizler, Fransa'yı; Fransızlar ise İngiltere'yi sorumlu tuttu.

Göçmen krizi halen devam ediyor. Aşılacak gibi de değil. Ama bunlar olurken dünya son birkaç gündür Karayipler'deki İngiliz kolonisi Barbados'ta yapılan törenlere odaklandı.

Oldukça şatafatlı kutlamalar gerçekleştirildi. Prens Charles da oraydı. İngiliz medyası o törenleri köpürttükçe köpürttü.

“Kraliçe artık Barbados'un devlet başkanı değil”

Çünkü 400 yıllık koloni Barbados, özgürlüğüne kavuşmuştu. Birleşik Krallıktan resmen ayrıldılar. Dünyanın en genç Cumhuriyet'i oldular. Düne kadar Barbados'un devlet başkanı Kraliçe Elizabet'ti. Ancak şimdi değişti. Kraliçe artık Barbados'un devlet başkanı değil.

Prens Charles bizzat Barbados'a giderek, annesinin devlet başkalığının feshedildiği törenlere katıldı. İngilizler bunu neden yaptı? Niçin 400 yıllık kolonilerini azat etme gereği duydular?

Sonuçta Barbados'ta İngilizlere karşı bir ayaklanma, her hangi bir isyan veya özgürlük direnişi yoktu. Bu sorunun yanıtı için Barbados'un haritadaki yerine bakalım.

“Fransa'ya karşı giderek büyüyen ayaklanmalar var”

Hemen kuzeyinde başka adalar da var. Guadeloupe ve Martinik dikkat çekiyor. Barbados İngiliz sömürgesiyken onlar da Fransız sömürgesiydi. Ve son günlerde Fransa'ya karşı ayaklandılar.

Hem Guadeloupe'da hem de Martinik'de korona kısıtlamalarına karşı yapılan eylemler vardı. Ve bu eylemler kısa sürede Fransa karşıtı ayaklanmaya dönüştü.

Eş zamanlı olarak Fransa'nın Afrika'daki sömürgelerinde, Mali'de, Nijer'de, Burkina Faso'da da Fransa'ya karşı giderek büyüyen ayaklanmalar var.

Haber7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.