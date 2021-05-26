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İngiliz vekilden Johnson'a soru: Filistin'de İngiliz yapımı silahlar kullanıldı mı?

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, Başbakan Boris Johnson'a, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında İngiliz yapımı silahların kullanılıp kullanılmadığını sordu.

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26.05.2021 17:05:47
İngiliz vekilden Johnson'a soru: Filistin'de İngiliz yapımı silahlar kullanıldı mı?

İngiliz vekil Sultana, Başbakan Johnson'ın Avam Kamarası'nda katıldığı 'Başbakan'a sorular' programında, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını gündeme getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı son hava saldırılarında 63'ten fazlası çocuk 245 Filistinlinin öldürüldüğünü hatırlatan Sultana, "Filistin'in özgürlük çağrısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı ancak bu muhafazakar hükümet, inkarda suç ortağı. Bu hükümet ve Johnson, 2015'ten beri İsrail'e 400 milyon pounddan fazla silah satışını onayladı" ifadelerini kullandı.

Sultana, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 5, 9 ve 13 yaşlarındaki 3 Filistinli çocuğunun fotoğrafını Başbakan Johnson'a göstererek, "Gözlerimin içine bakıp, bana bu üç Filistinli çocuğu ve yüzlercesini öldüren savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılmadığını söyle" dedi.

'ATEŞKESTEN MEMNUNİYET DUYDUK'

Milletvekili Sultana'nın ardından söz alan Başbakan Johnson, şunları söyledi:

"İsrail ve Gazze'de gördüğümüz korkunç çatışmayı kimse bir daha görmek istemiyor. Sanırım hepimiz ateşkes ve gerginliğin azalmasından memnuniyet duyduk. İngiliz hükümetinin konumuna gelince, görmek istediğimiz şey, iki devletli çözüm. İngiliz hükümeti yıllardır bu yönde çaba gösterdi ve göstermeye de devam ediyor"

'UTANÇ VERİCİ'

Sultana, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Bugün Başbakana gözlerimin içine bakıp bana bu üç Filistinli çocuğu ve yüzlercesini öldüren savaş suçlarında İngiliz yapımı silahların kullanılmadığını söyleyip söyleyemeyeceğini sordum. Yapamadı. Utanç verici" ifadelerini kullandı.

​İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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