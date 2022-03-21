İngiliz uzman uyardı! 'Putin başarılı olursa Avrupa'nın büyük parçalarını fethedebilir'

İngiliz Dış politika uzmanı ve Margaret Thatcher'ın eski yardımcısı Nile Gardiner, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başarılı olursa Putin, Avrupa'nın büyük parçalarını fethedebilir' uyarısında bulundu. Gardiner, Ukrayna'dan sonraki birinci hedefin ise Litvanya olacağını söyledi.

Rusya'nın Ukraya işgali Batı ülkelerini panikletti. İşgale en büyük tepki ise İngiltere'den geliyor. İngiliz hükümeti Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği ilk günden bu yana Avrupa ülkeleri arasında Kiev yönetimine her türlü desteği İngiltere veriyor.

"Putin daha yeni başladı!' Rusya, 'Avrupa'nın büyük parçalarını fethedebilir" diyen İngiliz Dış politika uzmanı ve Margaret Thatcher'ın eski yardımcısı Nile Gardiner, Başbakan Boris Johnson İngiltere'nin Rusya'ya karşı ayakta durma şansı varsa savunma harcamalarını ikiye katlaması gerektiği konusunda uyardı.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başarılı olursa Putin, Baltık ülkelerini, özellikle Litvanya'yı birincil-ana hedef olarak alacak" diyen Gardiner, "Ukrayna, daha fazla genişleme savaşları için bir test durumudur. Putin Ukrayna'da başarılı olursa, gözünü Baltık ülkelerine dikecek" ifadelerini kullandı.

"Çok yakın bir zamanda Baltıklara karşı bir Rus askeri harekatı için hazırlıklı olmalıyız” diyen Gardiner, Ancak Putin'in uzun vadeli hedefinin Avrupa olabileceğine inanıyor ve bu korkunç ihtimalin gerçekleşmesi durumunda kıtanın savunma harcamalarını önemli ölçüde artırması gerekeceği konusunda uyardı.

Express.co.uk'ye konuşan Gardiner şunları söyledi:

"Bu, Avrupa için oyun planının sadece başlangıcı. Ruslar Avrupa'nın büyük parçalarını fethetmek istiyor olabilir ve onları durdurmak zorundayız.

Birleşik Krallık buna öncülük etmeli ve diğer Avrupa hükümetleri de bunu takip etmelidir.

Rusların Avrupa'ya kendi iradelerini dayatmalarına izin veremeyiz.

İngiltere ve Avrupalı ​​müttefiklerimiz için en güvenli seçenek savunmaya daha fazla harcamak, güç ve kararlılık göstermek ve Rusları geri adım attırmak.

Bunu yapmazsak, Ukrayna'da gördükleriniz Avrupa'nın diğer bölgelerinde de olacak" dedi.

Rusları durdurabilecek tek ülkenin İngiltere olduğunu söyleyen Gardiner, ancak Başbakan Boris Johnson'ı ülkenin Avrupa'da Moskova'ya karşı rekabet edebilmesi için mevcut savunma harcamalarını ikiye katlaması gerekebileceği konusunda uyardı. .