İngiliz Sağlık Bakanı'nın reçetesiz ilaç verme planı: Taş devrine dönüş!

Sağlık Bakanı Therese Coffey, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı olarak atanmıştı. Atandığı günden beri puro içmesi ve 'sağlıksız' davranışlarıyla medyanın hedefi haline gelen Bakan Coffey, şimdi yeni planıyla hedef haline geldi

50 yaşındaki Sağlık Bakanı, eczacıların doktor onayı olmadan ilaç yazmasına izin vermeyi planlıyor. The Times'ın haberine göre, 'Hastalar için Plan' kapsamında eczacılara, doktor bekleme listelerini temizleme çabalarının bir parçası olarak, doğum kontrolü de dahil olmak üzere ilaçları reçetesiz vermeleri için yeşil ışık yakacak.

Antibiyotiklerle ilgili bir toplantı sırasında Sağlık Bakanının özel bir açıklama ve kişisel bir anekdotunu da paylaşan gazetede; Thérèse Coffey'nin, reçeteli antibiyotikleri arkadaşları ve ailesiyle yasadışı bir şekilde paylaştığını itiraf ettiğini belirtti.

Cambridge Üniversitesi'nden Moleküler mikrobiyoloji uzmanı Profesör Stephen Baker Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına karşı, antibiyotiklerin aşırı kullanımının ilaca dirençli hastalık olasılığını daha yüksek olmasına yol açacağını söyledi.

"Bu plan bizi Taş Devri'ne geri götürür"

Antibiyotiklerin aşırı kullanımı, bakterilerin yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere direnç geliştirmesine neden olur ve bu da etkili tedavi eksikliği nedeniyle yaygın enfeksiyonların daha ölümcül hale gelmesine neden olur.

Ve hayati kanser tedavileri ve ameliyatları, tedavi edilemeyen enfeksiyon riskinin yüksek olması nedeniyle çok tehlikeli hale gelebilir.

Birleşik Krallıkta şu anda 27.000 serbest eczacıdan sadece 1.000'i bazı ilaçları reçete etme yetkisine sahip.

Farmasötik Tıp Fakültesi'nden antimikrobiyal direnç (AMR) uzmanı Profesör Penny Ward, The Telegraph'a "Sağlık Bakanı gerçekten zor bir konu hakkında bilgi sahibi olmak için zaman ayırmalı ve ilaçların yaygın olarak eczanelerde kullanılmasından doğabilecek ve antimikrobiyal direnci artırabilecek insan sağlığına yönelik daha geniş riski göz önünde bulundurmalıdır. Bu plan bizi Taş Devri'ne geri götürür" dedi. .