DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kuzey Makedonya'da ilk teravih namazı kılındı
Şanlıurfa'da elektrik direğinde patlama
Kırgızistan ve Tacikistan’ın çatışmasında Türkiye uzlaşma için devrede
İtalya'da aşılananların sayısı 20 milyonu geçti
Fuat Oktay: Emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor
Ordu-Giresun Havalimanı'na ulaşıma sis engeli
Ürdün’den Hristiyanları engelleyen İsrail’e tepki
Fransa'da ''1 Mayıs'' bilançosu: 27 yaralı, 39 gözaltı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan açıklama: Yanlış anlaşıldım
Türk futbolcuların golleri Fransız kulübe galibiyet getirdi
Berlusconi taburcu edildi
Libya Başbakanı Dibeybe, Türk işçilerle iftar yaptı
Bakan Soylu’dan “Emniyet genelgesi” ile ilgili açıklama
İhvan'dan Türkiye'ye teşekkür
Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

BURSA

20:06

04:18
20:06
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:51

04:04
19:51
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:34

03:48
19:34
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
19:17
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:30
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

ANKARA

19:51

04:04
SAHUR
19:51
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
SAHUR
19:17
İFTAR

İngiliz parlamenter, Macron'u İslamofobi konusunda uyardı

İngiliz parlamenter Khan, Macron'a gönderdiği mektupta, Fransa'da Müslüman kesimi hedef alan düzenlemelere tepki göstererek, 'yasal olarak güçlendirilen' İslamofobi'nin ülkedeki Müslüman nüfusunu yabancılaştırma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.05.2021 20:57:49
İngiliz parlamenter, Macron'u İslamofobi konusunda uyardı

İngiliz parlamenter Afzal Khan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdiği mektupta, bir İngiliz Müslüman parlamenter olarak, "Fransa'da sergilenen ve bazı durumlarda yasal olarak güçlendirilen İslamofobi'den derin endişe duyduğunu" ifade etti.

Fransız Senatosunun 18 yaşın altındaki kızların başörtüsü takmasını yasaklayan son kararının, Müslümanlara karşı dini nefreti ve "aşağılık İslamofobi'yi" teşvik etme riski taşıdığını vurgulayan Khan, düzenlemeyle ebeveynlerin okul gezilerinde çocuklara eşlik ederken görünür dini semboller takması veya giymesi ile üniversite sınırları içinde ibadet etme ve düğünlerde yabancı bayrakların sergilenmesinin de yasaklandığına dikkat çekti.

Khan, Britanya Müslümanlarına İlişkin Parlamento Grubu olarak 2018'de hazırladıkları raporda, İslamofobi'nin "kökenleri ırkçılığa dayanan, İslam'ı ve Müslüman gibi algılananları hedef alan bir tür ırkçılık" olarak tanımlandığına dikkat çekti.

"Tehlikeli bir yörüngede olduğundan endişe ediyorum"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi raporunda, Müslümanlara yönelik şüphe, ayrımcılık ve açık nefretin "salgın boyutlarına" ulaştığı tespiti yapıldığına işaret eden Khan, "Fransa'nın büyük Müslüman nüfusunu yabancılaştırma riski taşıyan tehlikeli bir yörüngede olduğundan endişe ediyorum." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin dini özgürlükleri içeren 18. maddesine de değinen Khan, "Başörtüsünün yasaklanması, Fransa'nın 4 milyonluk Müslüman nüfusunun insan haklarını ve özgürlüklerini tamamen baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Khan, hem Fransa hem de İngiltere'nin zengin çeşitlilikleriyle gurur duyması gerektiğini aktararak, Macron'dan "özgürlük, eşitlikçi, kardeşlik" ruhuyla tüm Fransız vatandaşları için özgürlük ve eşitliği sağlaması için ülkedeki İslamofobi sorunuyla ilgilenmesini istedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan