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İngiliz parlamenter: Hamas'ın uluslararası hukuka göre direnme hakkı var
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İngiliz parlamenter: Hamas'ın uluslararası hukuka göre direnme hakkı var

İngiliz milletvekili ve eski bakan Crispin Blunt, ülkesinin HAMAS hakkındaki yaptırımına tepki göstererek HAMAS'ın uluslararası hukuka göre yasal bir direnme hakkının olduğunu hatırlattı.

2 Saat Önce
2021-11-27 16:47:49
İngiliz parlamenter: Hamas'ın uluslararası hukuka göre direnme hakkı var

Evening Standard gazetesinde yer alan habere göre, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Crispin Blunt, HAMAS'ı desteklemediğini ancak ülkesinin hareket hakkındaki " terör örgütü" listesine alma kararının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Blunt, Gazze Şeridi'nin HAMAS'ın kontrolünde olduğunu hatırlatarak kararın Gazze Şeridi'ne herhangi bir şey ulaştırmaya engel olacağını ifade etti.

Uluslararası hukuka göre meşru hedefleri olan ve işgale karşı direnen halkların kınanamayacağını söyleyen Blunt, HAMAS'ıın "uluslararası hukuka göre yasal bir direnme hakkı olduğuna" dikkat çekti.

Blunt, HAMAS'ın attığı füzelerin gelişigüzel değil hedefi daha isabetli vuran füzeler olması halinde meşru sayılacağını söyledi.

HAMAS'ı desteklemediğini ve hareketi yasaklamanın şiddeti sona erdirmeyeceğini ifade eden Blunt, kanun yoluyla ve Filistin davasının sahip olduğu ahlaki ve yasal üstünlüğü kullanarak adaleti elde etmelerini sağlayacak bir yol bulmaları için Filistinlilere yardım etmeye çalıştığını belirtti.

Kaynak:islamianaliz.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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