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İngiliz ordusu Estonya’daki mevcudiyetini iki kat artırdı

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, İngiliz ordusunun NATO'nun doğu cephesini desteklemek için Rusya’nın sınır komşusu Estonya’ya doğru yola çıktığını belirtti.

1 Saat Önce
2022-02-27 02:27:47
İngiliz ordusu Estonya’daki mevcudiyetini iki kat artırdı

Bakanlık, birliklerin ulaşmasıyla Estonya'daki askeri mevcudiyetlerinin iki katına çıkacağını vurguladı.

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Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de NATO tatbikatında olan devriye gemisi HMS Trent ve beraberindeki Merlin Helikopterleri ile RAF P8 Poseidon deniz devriye uçakları, İngiltere'den yola çıkacak hava savunma muhrip HMS Diamond ile birleşerek Estonya'ya doğru ilerleyeceğini açıkladı.

1000 İNGİLİZ ASKERİ ESTONYA'DA NATO GÖREVİNE KATILACAK

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Almanya'dan Estonya'ya gelen Royal Welsh savaş grubunun Challenger 2 tanklarına ve zırhlı araçlarına gelecek günlerde 1000 kadar İngiliz askerinin katılacağını ifade edildi. İngiliz askerlerinin mühimmatla birlikte Estonya'ya gelmesiyle ülkedeki İngiliz kuvvetleri askeri mevcudiyetini ikiye katlayacağı belirtildi. RAF Typhoon savaş uçaklarının ise Romanya ve Polonya üzerindeki NATO hava sahasında devriye gezdiği ifade edildi. (DHA) .

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