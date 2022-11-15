İngiliz medyası yazdı: Üzerindeki kıyafette dikkat çeken detay!

İngiliz medyasında, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albashir’in üzerindeki kıyafet ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı paylaşıldı.

Stiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı saldırıyı düzenledikten sonra operasyonla yakalanan Suriyeli terörist Ahlam Albashir'in gözaltına alındığı sırada üzerinde olan kıyafetine dikkat çekildi.

İngiltere'de yayın yapan Daily Mirror, Albashir'in gözaltına alınırken üzerinde olan kapüşonlu, mor ve üzerinde “New York” yazan kıyafetin bir benzerini 2005'te Londra'da bombalı saldırı girişiminde bulunan bir terörist tarafından da giyildiğini hatırlattı.

Albashir'in üzerinde New York yazan mor bir kapüşonlu kazak giydiği aktarılan haberde “Bu kıyafet 21 Temmuz 2005'te Londra metrosunda bombalı saldırı düzenleme girişiminde bulunan Remzi Muhammed'in giydiği ve üzerinde ‘New York' yazan siyah sweatshirt'e benziyor” ifadeleri kullanıldı.

2005 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'daki sivillere yönelik bombalı saldırı girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. .