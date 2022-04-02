İngiliz kraliyet ailesinde 'FETÖ rüşveti' krizi

FETÖ'den tutuklanan eski AK Partili vekil İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in Selman Türk isimli bir bankacı aracılığıyla İngiliz kraliyet ailesine verdiği rüşvetin 1.1 milyon sterlin olduğu ve bu paranın Prens Andrew'un eski eşi ve kızlarına da gönderildiği ortaya çıktı.

İngiliz medyasında dün ortaya çıkan "İngiliz pasaport için rüşvet" skandalında yeni gelişmeler yaşandı.

Skandalı patlatan Daily Telegraph gazetesi, eski AK Partili olan FETÖ'cü İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in rüşvet skandalının Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'la sınırlı kalmadığını ve rüşvetin Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson ve kızları Beatrice ve Eugiene'e de ulaştığını aktardı.

İşbilen ile kendisine aracılık yapan yatırım bankacısı Selman Türk arasında görülen davada kraliyet ailesini ve İngiliz kamuoyunu sarsan ifşalar gündem olmaya devam ediyor. 77 yaşındaki İşbilen'den 40 milyon sterlin çalmakla suçlanan Selman Türk ile görülen davada para akışı incelenirken Prens Andrew ve eski eşi Ferguson'a da "hediye" adı altında ödemeler yapıldığı belirlendi.

KRALİYET AİLESİNDEN KİM NE KADAR ÖDEME ALDI?

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, resmi belgelere dayandırdığı haberde York Dükü Andrew'un İşbilen'den doğrudan 750 bin pound aldığını belirtirken, "Direkt para transferi 15 Kasım 2019'da yapıldı ve bu paranın pasaport sürecinde yardımcı olması için gönderildiğini düşünüyordu. Fakat banka para havalesini yaparken bu paranın Prenses Beatrice'in düğün hediyesi olduğunu not aldı" yorumunu yaptı.

Öte yandan Dük Andrew'un düzenli taksitlerle 350 bin sterlin ayrı ödeme de aldığı belirtilirken York Düşesi olan Sarah Ferguson'un da 2019 Ağustos ayından itibaren düzenli taksitlerle 225 bin sterlin para aldığı kayıtlara geçti. Prenses Eugenie'in ise 2019 yılının Ekim ayında öncelikle Alphabet isimli yatırım şirketi aracılığıyla ve daha sonra da doğrudan Türk aracılığıyla 25.066 pound aldığı kayıtlara geçti.

İngiliz gazetesinin haberinde Prenses Beatrice'in doğrudan para almadığı belirtilirken, 15 Kasım'da gönderilen 750 bin doların ise Prenses Beatrice'in düğün hediyesi olarak kayıtlara geçmesi de dikkat çekti.

SARAH FERGUSON GERİ VERMEYCEKMİŞ

Prens Andrew'un toplam 1.1 milyon sterlin aldığı ve Sarah Ferguson'un da 225 bin dolar elde ettiği belirtildi.

İngiliz medyası Prenses Beatrice ya da Prenses Eugenie'nin bu süreçten ve paralardan haberi olmadığını yazarken Sarah Ferguson'un ise bu parayı iade etme gibi bir isteğinin olmadığını aktardı.

Öte yandan ödeme tarihlerini inceleyen gazete ve aileye yakın kaynaklar 10 Ekim 2019'da gelen 15 bin sterlinlik ödemenin Sarah Ferguson'un doğum günü için olduğunu da aktardı. Daily Telegraph gazetesi, "İşbilen 2019 yılının Kasım ayında Dük Andrew'a direkt 750 bin sterlin ödeme yaptı ve bunun karşılığında da yeni bir pasaport alarak ülkesinden kaçmayı düşüneceğine inanıyordu. Fakat banka bu paranın Prenses Beatrice için düğün hediyesi olduğu notunu düştü" yorumunu yaptı.

Davada açıklama yapan İşbilen, "Türk'ün Hampden Bankası'na gönderdiği ve bu paranın Prenses Beatrice'in düğün hediyesi olduğuna dair yazışmaları gördüm. Bu e-posta tamamen sahte" dedi. .