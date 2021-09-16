İngiliz kabinesine Kürt kökenli bakan atandı

İngiltere Başbakanı Johnson’un yaptığı kabine değişikliğiyle Kürt kökenli Nedim Zahavi, Eğitim Bakanlığı’na getirildi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Zahavi’yi tebrik ettiğini bildirdi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson hükümetinin ilk kabine değişikliğini gerçekleştirerek Dışişleri, Savunma, İskan, Uluslararası Ticaret ve Eğitim bakanlıkları görevlerinde değişikliğe gitti.

Yapılan kabine değişiklikleri çerçevesinde, aslen Kürt olan Nedim Zahavi İngiltere Eğitim Bakanlığı'na getirildi.

Zahavi, Gavin Williamson'dan boşalan koltuğa oturdu. Williamson, salgını sırasında sene sonu sınavlarla ilgili yaşanan karışıklık nedeniyle eleştiri altındaydı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Zahavi'yi tebrik ettiğini bildirdi.

Barzani, “Bu akşam İngiltere'nin yeni Eğitim Bakanı olan sevgili dostum Nedim Zahavi'yi arayarak tebrik ettim” ifadesini kullandı.

Kürt bir aileden gelen Zahavi, 1967 yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta dünyaya geldi. 9 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere'ye göç eden Zahavi ve ailesi oraya yerleşir. Ibstok Okulu'nda eğitim gören Zahavi, King's College'ta Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

11 yıl önce Muhafazakar Parti'den parlamenter seçilen Zahavi, Kürdistan Bölgesi'ne de birkaç kere ziyarette bulunmuş ve Kürt siyasi liderleriyle pek çok görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: Rudaw Türkçe

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