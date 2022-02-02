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İngiliz jetleri 'kimliği belirsiz bir hava aracı' için harekete geçti

İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına yaklaşan kimliği belirsiz bir hava aracının tespit edilmesi sonrası savaş uçaklarının havalandığını duyurdu.

19 Dakika Önce
2022-02-02 18:05:54
İngiliz jetleri 'kimliği belirsiz bir hava aracı' için harekete geçti

Bir Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Hızlı uyarı sonrası RAF Lossiemouth Üssü'nde konuşlu Typhoon savaş uçakları, Brieze Norton'dan bir tankerin de eşlik etmesiyle, Birleşik Krallık'ın sınırına yaklaşan kimliği belirsiz hava aracına karşı harekete geçirildi." ifadesini kullandı.

Ayrıca sözcü "Devam eden operasyon tamamlanana kadar ilave herhangi bir detay vermeyeceğiz." diye konuştu.

Reuters haber ajansının Sky News'e dayandırdığı haberine göre, hava aracı İskoçya'nın kuzeyinde tespit edildi.

Kasım 2021'de İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Rus stratejik bombardıman uçaklarına yanıt olarak havalandırılmıştı.

Yetkililer, kasım ayındaki hadisede İngiliz savaş uçaklarının, Rus uçağına alan dışına kadar eşlik ettiğini ve Rus bombardıman uçaklarının İngiltere hava sahasına girmediğini dile getirmişti.

Euronews .

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