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TIMETURK / DÜNYA / İngiliz istihbaratından kritik iddia: Rus ordusu yanlışlıkla kendi savaş uçaklarını düşürdü

İngiliz istihbaratından kritik iddia: Rus ordusu yanlışlıkla kendi savaş uçaklarını düşürdü

Rus ordusunun yanlışlıkla kendi savaş uçaklarını düşürdüğü iddia edildi.

2 Saat Önce
2022-03-31 09:30:02
İngiliz istihbaratından kritik iddia: Rus ordusu yanlışlıkla kendi savaş uçaklarını düşürdü

İngiltere'nin elektronik istihbarat kuruluşu GCHQ'ya göre, Vladimir Putin'in danışmanları işlerin ne kadar kötü gittiğini söylemeye korkuyor. Jeremy Fleming, buna karşın "Neler olduğu ve yanlış hesabın boyutu rejim tarafından çok net bir şekilde görülmüş olmalı" dedi. Benzer açıklamalar ABD ve Ukraynalı yetkililerden de gelmişti.

Avustralya Ulusal üniversitesi'nde konuşan GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'daki durumu 'çok yanlış hesapladığının' ve Rus Ordusu'nun kabiliyetlerini 'gözünde büyüttüğünün' net olduğunu söyledi.

Fleming "Silah ve moral sıkıntısı çeken Rus askerlerinin, emirlere uymayı reddettiğini, kendi malzemelerini sabote ettiğini ve hatta kazayla kendi uçaklarını düşürdüklerini gördük" dedi.

Rusya uzmanı Rob Lee, 2008'deki Gürcistan savaşında Rusya'nın kaybettiği altı savaş uçağının yarısının kendi askerleri tarafından düşürüldüğünü hatırlatıyor. Rob Lee'ye göre, kazayla savaş uçağı düşürmek Ukrayna'da sorunlar yaşayan Rusya'nın yüzleştiği bir diğer problem. .

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