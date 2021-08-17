İngiliz istihbaratı: 'Batı Afganistan'dan çekilirse Britanya'ya yönelik saldırı riski artar'

ABD'nin Afganistan'dan çıkışının tartışmaları devam ederken, ABD'nin beklenmedik geri çekilişinin arkasında çeşitli sebepler de dile getiriliyor. Gazeteci Ergün Diler, Afganistan'ın konuşulmasını 'İpek Yolu' projesi ile birlikte ele aldı

Diler'in Kabil mesajı' başlıklı yazısından bir bölüm;

ABD, Afganistan'dan çıktı.

Afganların ABD uçaklarına binmek için neler yaptığı ortada...

Ülkede büyük kaos var. Bu beklenmiyor muydu? Elbette beklenen buydu! Nasıl giriş bir plan dahilinde ise çıkış da aynı şekildeydi...

Afganistan İPEK YOLU için olmazsa olmazdı. Ancak TIME'da çıkan bir yazı ilginçti. Yazıda "ABD askerlerini gönderip sorunu çözüyor ancak rakipleri bu iklimi fırsat bilip büyüyordu. ABD'nin bir yere ilgisini yolladığı askerle ölçme zamanı geride kaldı..." diyordu...

TALİBAN elini kolu sallayıp başkenti ele geçirdi. Doha'daki klimalı alışveriş merkezlerinde iyi bir yaşamın tadına varan yöneticileri, uluslararası alanda kabul görmek isteyecek mi? El Kaide buna ne diyecek?

Çin'in yakınlığına rağmen UYGUR KARTI kaşınacak mı? Taliban kabul görür ve bölgeye REJİM OLARAK yayılırsa bu Pekin üzerinde nasıl bir etki meydana getirir?

El Kaide'ye yeni dönemde yeni EYLEM görevi verilecek mi? SORU ÇOK!

Öncelikle TALİBAN asla ve kat'a AFGANİSTAN'ın tümünde kontrolü sağlayamaz. Bu bir SIR da değil.

20 yıl önceki gibi AFGANİSTAN'ı konuşuyor olmamızın tek nedeni İPEK YOLU'dur...

Yeni para yeni ticaret, yeni küresel sistem yeni dengedir!

ABD 20 yıl orada kaldı. Son dönemdeki mimar ise Ankara'dan tanıdığımız BÜYÜKELÇİ JOHN BAAS'tı! Hangimiz ABD'nin TALİBAN-EL KAİDE-DEAŞ gibi terör GRUPLARINA NASIL NÜFUZ ETTİĞİNİ BİLİYOR!

Çin tehlikeyi gördüğü için aylar öncesinden vatandaşlarını ülkeden çıkarmaya başladı. Pakistan'da ÇİNLİ İŞÇİLERİ TAŞIYAN OTOBÜSLERE YAPILAN EYLEMLER ise madalyonun diğer yüzü...

Garip bir şekilde tüm dünya, DEŞİFRE edilemeyen en güçlü terör örgütü EL KAİDE'yi tekrar konuşmaya başladı...

Ortalık karışacak bu kesin. Yine de TALİBAN ve EL KAİDE'nin HEDEFİNİ öğrenmemiz gerekmekte...

ABD, İngilizler'in içindeki gücünü bildiği SİYASAL İSLAM'ı ötekileştirmek için çok savaştı.

Şimdi tersi mi olacak acaba? Bunu göreceğiz...

MI6'in eski patronu Sir Alex Young "Batı Afganistan'dan çekilirse Britanya'ya yönelik saldırı riski artar" sözleriyle bunu mu kast ediyordu! Önümüzdeki günlerde sanırım bunu anlayacağız...

Nereden bakarsanız bakın mücadele yeni bir ritim kazanıyor demektir...

Bakalım yine sancılı mı olacak...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.