İngiliz hükümeti yeni seyahat kısıtlamalarını paylaştı, British Airways çalışanlarını izine ayırdı

İngiliz havayolu şirketi British Airways, turizm sezonunun başında binlerce çalışanını izine ayırdı. Peki İngiltere'ye seyahat yasağı devam mı ediyor? British Airways neden çalışanlarını izine ayırdı? İşte detaylar...

İngiltere'de Boris Johnson yönetimine olan sitem devam ediyor. İngiliz hükümetinin yeni seyahat yasakları açıklaması kamuoyunca büyük tepki aldı. Alınan yeni kararlara göre seyahat sektörü, başta İspanya ve Yunanistan olmak üzere, daha fazla sayıda ülkenin yeşil listeye alınmasını beklerken, İngiliz hükümeti yeşil listeye yeni ülke eklemediği gibi, mevcut listedeki tek turizm destinasyonu Portekiz'i de sarı listeye aldığını açıklandı. Yeni seyahat kısıtlamaları kararı açıklandıktan sonra ülkenin başlıca havayolu şirketi olan Bristish Airways, binlerce çalışanını izine ayırdı.

Sezon başlangıcında, binlerce hava personeli izne gönderdi

Yeni alınan seyahat kısıtlamalarının ardından British Airways, kısıtlamaya dahil olmayan Cebelitarık, İsrail, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Brunei, İzlanda ve Faroe Adaları'dan gelecek turist topluluklarının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar personel çalıştırma kararı aldığını bildirdi.

‘'Seyahat endüstrisi şu anda kritik bir noktada''

Konuyla ilgili açıklama yapan British Airways sözcüsü, ''Beklenmedik kriz nedeniyle, diğer şirket gibi, istihdamı korumak için biz de izin programından faydalanıyoruz. Ancak hükümetin uluslararası seyahatleri başlatmakla ilgili 'risk temelli' bir yol izlemesi hayati önem taşıyor.'' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.