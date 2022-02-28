İngiliz gazetesinden Zelenskiy hakkında 'korkunç' iddia

Rus Wagner grubunun faaliyetlerini izleyen bir kaynağın İngiliz The Times gazetesine verdiği bilgiye göre; Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve hükümetten bazı isimlere suikast düzenlenmesi için 400'den fazla bir kuvvet Kiev'e gönderildi.

Rusya'nın Ukrayna işgali 5'inci gününe girererken, İngiliz basınında çıkan iki iddia şoke etti.

İngiliz The Times gazetesinden yer alan bir başka haberde; Moskova'nın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve hükümetin önde gelen isimlerine suikast düzenlemek için, Wagner grubundan 400'den fazla bir kuvveti Kiev'e gönderdi.

Wagner'in faaliyetleri hakkında bilgisi olan bir kaynak Times'a yaptığı açıklamada, 2.000 ila 4.000 paralı askerin ocak ayında Ukrayna'ya farklı misyonlarla geldiğini söyledi.

Bunların çoğu , Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine gönderilirken, Zelenskiy'yi ortadan kaldırmakla görevli 400 kişi Belarus'tan Kiev'e doğru yola çıktı.

Söz konusu grubun, Zelenskiy ve hükümet yetkililerini cep telefonları aracılığıyla takip ettiği ve nerede olduklarını bildiklerini iddia ettikleri ifade edildi.

Zelenskiy daha önce ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, kendisinin "bir numaralı hedef" olduğunu dile getirmişti.

50 BİN ASKERİN ÖLÜMÜNÜ GÖZDEN ÇIKARDI

Öte yandan İngiliz istihbaratı tarafından basına sızdırılan belgelere göre ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde 50 bin askeri gözden çıkardı. Belgede istihbarat yetkililerinin, halihazırda Rusya'nın 3 bin civarında asker kaybı olduğunu rapor ettiği görüldü.

Putin'in ayrıca, Rusya Sağlık Bakanlığına "tıbbi acil durum" için hazır olunması talimatı verildiği bildirildi. Söz konusu talimat, Moskova'nın mevcut savaşta çok sayıda asker kaybına hazırlandığı ve saldırılarını artırmayı planladığı şeklinde yorumlandı.

RUSYA, BU KADAR DİRENİŞ BEKLEMİYORMUŞ

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi de Moskova'nın beklediğinden daha fazla direnişle karşı karşıya kaldığını, Rus kuvvetlerinin ezici üstünlüğüne rağmen düşündüğü ilerlemeyi kaydedemediğini ve ivmesinin bir kısmını kaybettiğini belirtti. .