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TIMETURK / DÜNYA / İngiliz gazetesi, Putin'in Ukrayna planını açıkladı

İngiliz gazetesi, Putin'in Ukrayna planını açıkladı

İngiltere’nin etkin gazetelerinden Telegraph, 'Putin'in Ukrayna savaş planı belli oldu! Ukrayna'yı ikiye bölecek sonra imha edecek' yorumunda bulundu.

3 Saat Önce
2022-03-03 15:06:42
İngiliz gazetesi, Putin'in Ukrayna planını açıkladı

RUSYA Devlet Başkanı Putin tam bir hafta önce Ukrayna'ya askeri operasyon için düğmeye basarken, Ukrayna savaşıyla ilgili planı da ortaya çıktı. Putin'in ordularını Dnieper nehrinden geçirerek Ukrayna'yı ikiye bölmesinin beklendiği belirtilirken orduların hem batıya hem de kuzeye doğru ilerleyerek Kiev'e saldıracakları öne sürüldü.

İngiltere'nin etkin gazetelerinden Telegraph, kapsamlı bir analizle Putin'in cephedeki hamlelerini mercek altına aldı… Son günlerde Ukrayna'nın farklı noktalarında şiddetini artıran Rusya, Herson kentinin ele geçirildiğini açıklamıştı. Fakat Herson kentinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirten uzmanlar, Rus askerlerinin böylelikle Kiev'e çok daha sert bir şekilde saldırabileceğini duyurdu.

Stratejik bir önemi olan güney şehrinin yönetimi de Rusya'nın bölgeyi ele geçirdiğini doğrularken Putin'in sonraki adımlarının da şekillendiği kaydedildi. Putin'in ordularını Dnieper nehrinden geçirerek Ukrayna'yı ikiye bölmesinin beklendiği belirtilirken orduların hem batıya hem de kuzeye doğru ilerleyerek Kiev'e saldıracakları öne sürüldü.

Öte yandan güneydeki liman kenti Mariupol belediye başkanı Vadym Boichenko da bir açıklama yaptı. Şehirde su ve elektriklerin kesildiğini ve demiryolu bağlantılarının da kapatıldığını açıklayan Boichenko'nun açıklamaları gündem oldu. Putin'in Mariupol halkına klasik kuşatma taktikleri uyguladığı belirtildi.

İngiliz Telegraph gazetesine konuşan eski bir donanma komutanı olan Chris Parry de, “Batı istihbaratı büyük çaplı bir amfibi operasyonun gerçekleşebileceğini tahmin ediyor” yorumunu yaptı. Parry, herkesin Kiev ya da Harkov'a odaklandığını fakat asıl tehlikenin güneyden geldiğine ve oraya odaklanılması gerektiğini de söyledi. .

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