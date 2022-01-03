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İngiliz fenomen BTS'li Jimin'e benzemek için defalarca ameliyat geçirdi

Güney Kore kökenli bir pop müzik türü olan K-Pop çılgınlığı dünyayı etkisi altına alırken İngiliz sosyal medya fenomeni Oli London, Güney Koreli BTS yıldızı Jimin’e benzemek için 20'ye yakın operasyon geçirdi

2 Saat Önce
2022-01-03 22:32:40
İngiliz fenomen BTS'li Jimin'e benzemek için defalarca ameliyat geçirdi

Güney Kore kökenli bir pop müzik türü olan K-Pop akımından büyük ölçüde etkilenen İngiliz influencer Oli London, BTS grubu üyesi Jimin'e benzemek için sayısız estetik ameliyat geçirdi.

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Geçirdiği ameliyatlardan sonra kendisini 'Koreli' olarak gören 31 yaşındaki London, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çeviriyor.

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'Artık Koreliyim' diyen London, ameliyatlar sayesinde 'ırklararası' olduğunu savunuyor. Kim olduğuyla ilgili mücadele ettiğini belirten sosyal medya fenomeni "Kore kültürüyle özdeşleşiyorum. Kore'de yaşadım ve Kore dili konuşuyorum" diyor.

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Oli London, 2018 yılında şarkıcı Jimin'e benzemek için 100 bin dolar harcadıktan sonra İngiliz basınına konu olmuştu. Fenomen ismin şimdilerde estetik ameliyatlar için 200 bin doları gözden çıkardığı tahmin ediliyor.

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London, ameliyatlarından sonra "Son sekiz yıldır görüntümden dolayı çok mutsuzdum. Şu anda 18 estetik ameliyat yaptırdım. Yüz germe, kaş germe, şakak germe operasyonu geçirdim. Göz ameliyatı oldum ve dişlerimi de yaptırdım. Bunlar sadece geçişimin bir parçası. İlk defa gerçekten iyi hissediyorum. Kendimi güzel hissediyorum. Aynaya bakıyorum ve görünüşümü seviyorum.

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Kendimi mutlu hissediyorum ve umarım insanlar kararıma saygı duyarlar" demişti. ve şöyle devam etmişti:

"Birçok insanın beni anlamadığını biliyorum ama kendimi Koreli olarak tanımlıyorum, artık Koreli görünüyorum ve Koreli hissediyorum. Kendimi İngiliz olarak tanımlamıyorum, bu yüzden lütfen benden İngiliz olarak bahsetmeyin. Bu benim kültürüm, orası benim ülkem, şimdi tam olarak böyle görünüyorum."

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Oli London'ın TikTok'ta 669 bin, Instagram'da ise 502 bin takipçisi bulunuyor.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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