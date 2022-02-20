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İngiliz Ekonomist'in iddiası: Erdoğan, Türkiye’yi sonbahar aylarında erken seçime götürebilir
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TIMETURK / DÜNYA / İngiliz Ekonomist'in iddiası: Erdoğan, Türkiye’yi sonbahar aylarında erken seçime götürebilir

İngiliz Ekonomist'in iddiası: Erdoğan, Türkiye’yi sonbahar aylarında erken seçime götürebilir

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim için dolar ve anket sonuçlarını beklediğini iddia ederek, 'Türkiye’yi sonbahar aylarında erken seçime götürebilir' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-20 14:49:49
İngiliz Ekonomist'in iddiası: Erdoğan, Türkiye’yi sonbahar aylarında erken seçime götürebilir

Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, AK Parti'nin mevcut ekonomi politikalarıyla TL'yi Haziran 2023'e kadar stabil tutabileceğini düşünmediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu nedenle erken seçim kararı alacağını düşündüğünü belirten Ash, TL'nin stabil olduğu bir periyod yakalarsa ve anketlerde iyileşme görürse Erdoğan'ın Türkiye'yi sonbahar aylarında seçime götüreceğini öne sürdü.

T24'e konuşan Ash, şu ifadeleri kullandı:

"Ben mevcut ekonomik politikanın Lira'yı 2023 Haziran'a kadar stabil tutabileceğini düşünmüyorum. O yüzden bence Erdoğan'ın seçimlere erken gitmesi çok olası. Eğer Lira bir periyotta stabil kalırsa ve anketlerde biraz iyileşme görürse eylül-ekim ona erken seçimlere gidebileceği bir pencere verebilir. Bence piyasalar anketlere ve mesajlara odaklanacak: Bu tartışmalı bir seçim mi olacak? Kampanya dönemi sakin mi geçecek? Erdoğan kaybederse iktidarı kolay bir şekilde teslim edecek mi? Piyasalar barışçıl ve demokrat bir seçim istiyor. Aynı zamanda kazanan kim olursa iyi ekonomik politikalar uygulanmasını istiyor. Dediğim gibi; mevcut ekonomik politika ortamı; negatif reel faiz oranları çok zarar verici. Yüksek enflasyonun ana nedenlerinden biri. Piyasalar kesinlikle para politikasında değişiklik görmek istiyor.

Ukrayna'da bir savaş görürsek Türkiye politikasını değiştirmek zorunda kalacak. Türkiye daha yüksek enerji fiyatları ve turizmden gelir kaybedeceği için zarar görecek. Bence mevcut hedef mayıs-haziran ayında turizm sezonu başlayana kadar zaman kazanmak. Bunun cari açığı hafifleteceğini umuyorlar. Ancak gelecek ay içinde Ukrayna'da bir çatışma görürsek Rus ve Ukraynalı turistler büyük ihtimalle Türkiye'ye gelmeyecek. Bu, cari dengeye darbe vurur. Döviz kurunda büyük baskı görürüz. Bence bu durumda Merkez Bankası zor bir karar verip politika faizini yükseltmek zorunda kalacak."

 

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