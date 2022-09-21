İngiliz doktorlar: Ya hekimliği bırakırız ya da ülkeyi terk ederiz!

Birleşik Krallık Doktorlar Birliği (DAUK), Sağlık Bakanı Therese Coffey'e acil önlem alınmasını talep eden bir mektup yazdı. Pratisyen hekimlerin endişelerinin giderilmemesi halinde “hekimliği bırakmaya, NHS'den ayrılmaya veya ülkeyi terk etmeye” neden olacağı konusunda uyardı

Birleşik Krallık'ta doktorlar harekete geçti. Pratisyen hekim sayılarının her geçen gün azalması ancak buna karşılık randevuların yoğunluğu sağlık çalışanları üzerinde büyük bir baskı yaratıyor.

Birleşik Krallık Doktorlar Birliği'nin (DAUK) sekiz üyesinin imzasıyla Sağlık Bakanı Therese Coffey'e iletilen mektupta, Temmuz ayında intihar eden iki çocuk annesi Dr. Gail Milligan'ın ölümü vurgulandı.

Dr. Milligan'ın kocası, "İşinin dayanılmaz baskısı nedeniyle sona ulaştı." iddia etmişti.

Mektupta da "Pek çok pratisyen hekim kendi canına kıyamaz, ancak onun ölümü mesleğin dikkatini çektiğimiz amansız strese bir kez daha çekti.” denildi.

Mektupta Birleşik Krallıktaki doktorların çalışma şartlarının ağırlığından bahsedilirken, 10 yıl içinde pratisyen hekimlerin yarısının ya emekli olacağı ya da hekimliği bırakacağına yönelik anketlerin büyük yankı uyandırdığı hatırlatıldı.

Yeni Sağlık Bakanı'nın A-B-C-D planlarını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.