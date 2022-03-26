İngiliz dergisinin iddiası: Ukrayna'dan sonra savaş o iki ülke arasında çıkabilir

The Spectator dergisinde yayımlanan bir haberde, 'Putin'in tankları Ukrayna'ya girerken, Devlet Başkanı Sovyetler Birliği'nin çöküşünün yarattığı yapay sınırlara karşı çıktı. Şimdi savunma için Rusya'ya yönelen Ermenistan, yakında Azerbaycan ile yeni bir çatışma görebilir.' denildi.

İngiliz The Spectator dergisi, "Rus kuvvetlerinin dikkati dağılınca Ermeniler korkuya kapıldı. Yakında Ermenistan ile Azerbaycan arasında yeni bir savaş çıkabilir" uyarısında bulundu.

The Spectator dergisinde Gabriel Gavin imzalı yayımlanan "Putin'in savaşı yayılıyor mu?" başlıklı analiz haber şöyle:

Anna yol kenarındaki çiçekçi dükkânına bakarak, Burası bizim toprağımız, dedi. 'Lenin bize söz verdi.' Babası, Rusya'da dağların ötesinde doğdu, ancak ikinci dünya savaşından sonra evlerine dönebilen yaklaşık 100.000 yerinden edilmiş Ermeni'den biri. Ama Lenin sayesinde kendi ülkemize sahibiz. Özgür bir ülke - en azından şimdilik.'

Ukrayna'daki çatışmalar ilk ayına girerken, iki eski Sovyet devleti arasında yeni bir çatışma çok uzakta olmayabilir. Geçen yıl, Ermenistan ile Azerbaycan arasında, son otuz yıldır özerk bir şekilde etnik Ermeniler tarafından yönetilen Dağlık Karabağ'ın ayrılıkçı bölgesi üzerinde kısa ama kanlı bir savaş patlak verdi. Türk müttefiklerinden gelen insansız hava araçları ve ağır silahlarla desteklenen Azerbaycan kuvvetleri hızlı kazanımlar elde etti. Küçük Kafkas ülkesi Ermenistan'daki pek çok kişi, tüm ülkenin yakında istila edileceğinden korkuyordu.

SSCB'nin çöküşünden ortaya çıkan birkaç gerçek demokrasiden biri olmasına rağmen, Ermenistan Batı'dan çok az destek aldı: sadece Rusya güney komşusunu desteklemeye istekliydi. Azeri ordusu içeri girip kasaba ve köylerin kontrolünü ele geçirirken ve sivil mülkleri yeniden dağıtırken, binlerce Ermeni Dağlık Karabağ'ı terk etmek zorunda kaldı. Savaş ancak, Moskova'nın arabuluculuğundaki bir ateşkes anlaşmasının, Rus barış güçlerinin sahada konuşlandığını gördüğünde durduruldu - Ermenistan'ın başkenti Erivan'dakilerin defalarca istediği bir şey. Ancak şimdi, Kremlin Doğu Avrupa'daki feci istilasıyla meşgulken, kırılgan barışın parçalanabileceği görülüyor.

Perşembe günü, Ermeni tarafı Azerbaycan birliklerinin temas hattını geçtiğini bildirdi. Dağlık Karabağ'daki en az bir köyden kadın ve çocuklar tahliye edildi. Rus barış güçleri çatışmaya karışmaktan kaçınmaya hevesli görünüyor, ülkelerinin ordusu artık Karadeniz'in diğer tarafına odaklandı. Kiev'den izleyenler durumdan çok memnun görünüyor.

Ukrayna ulusal parlamentosunun resmi hesabı dün tweet attı:

Hızlı bir şekilde silinmesine rağmen, bu başparmak emojisinin Ermenistan'da tartışmalı olduğu kanıtlandı. İki ülke arasında gerginlikler artıyor. 'Ukrayna'ya ne borçlusun?' Anna sorar. 'Herkes oturdu ve Karabağ'daki savaşı izledi: İngiltere, Amerika, Ukrayna. Bize sadece Rusya yardım etti. Geçen ay ülke, baskıdan kaçan on binlerce orta sınıf Rus'u memleketine kabul etti. Bu iyi bir şey, dedi Anna. 'Biz fakir bir halkız ve belki Ruslar para yardımı eder.'

Bununla birlikte, bazı Ermeniler Ukraynalıların kötü durumuna sempati duyuyor. 29 yaşındaki teknoloji çalışanı Raz, “Saldırıya uğramanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz” diyor. Arkadaşlarımızın tabutlarda eve geldiklerini gördük ve ülkemizin yok olup olmayacağından endişe ediyoruz, bu yüzden elbette Ukrayna'yı destekliyoruz. Ama Rusya'ya o kadar bağımlıyız ki, bu konuda hiçbir şey yapamayız.' Batı ile yakın ilişkiler sürdürmesine rağmen, Erivan işgalin ardından Moskova'ya yaptırım uygulamayı şimdiye kadar reddetti ve BM diplomatları Rusya aleyhindeki oylamalarda çekimser kaldı.

Çoğu Ermeni'nin ülkelerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü Dağlık Karabağ'da yeni bir insani kriz büyüyor. Azerbaycan'ın gaz arzını kestiği ve sıcaklıkların donma noktasının altına düşmesiyle evleri ısıtmadan terk ettiği bildiriliyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki yetkililer, ayrılıkçıları propaganda amacıyla kendilerinin yapmakla suçlayarak muslukları kapatmayı reddediyor.

Azerbaycan'dan gelen retoriğin kendisi tüyler ürpertici. İktidar partisinden bir milletvekili bu ayın başlarında Rus barış güçlerinin yolda çok uzun süre durduğunu söyledi. Bugün topraklarımızda var olan ayrılıkçı teröristleri ortadan kaldırmak için önlemler alınmalı' dedi ve yakında yeni bir askeri harekatın başlayabileceğini ima etti.

Putin'in tankları Ukrayna'ya girerken, Rusya Devlet Başkanı Sovyetler Birliği'nin çöküşünün bıraktığı yapay sınırlara karşı çıktı. Şimdi, koruma için Rusya'ya yönelen Ermenistan, yakında düşmanlarının aynı sınırları yeniden çizmeye çalıştığını görebilir.

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