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İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!

Cüzzam hastalığı ilk kez Afrika’da yaşayan vahşi şempanze gruplarında görüldü.

2 Saat Önce
2021-10-14 15:57:28
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!

Daily Mail'de yer alan habere göre, Gine ve Fildişi Sahili'ndeki birbiriyle bağlantısı olmayan iki Batı Afrika şempanze popülasyonunda vakalar doğrulandı.

İngiliz bilim insanları yüzlerinde yumrular olan maymunların görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.

Exeter Üniversitesi Ekoloji ve Koruma Merkezi'nden bilim insanları bu durumun nedeninin araştırıldığını ancak henüz net bir sonuca ulaşamadıklarını duyurdu.

Ekip şempanzelerin insanlara veya diğer bilinmeyen çevresel kaynaklara maruz kalması sonucu bu durumun ortaya çıktığı ihtimali üzerinde duruyor.

İnsanlar, Cüzzam'a neden olan Mycobacterium leprae bakterileri için ana konak olarak kabul ediliyor. Bu hastalık 1980'lerden beri insanlarda antibiyotiklerle kontrol ediliyor.

Uzmanlar bu hastalığın hayvanlar aleminde yok olduğunu düşünüyorlardı. Ancak son yirmi yılda bilim insanları bunun Birleşik Krallık'taki kızıl sincaplarda ve ABD'daki armadillolarda ve şimdi de vahşi şempanzelerde yayıldığını keşfettiler.

Sinirlerin, solunum yollarının, cildin ve gözlerin iltihaplanmasına neden olabilen uzun süreli bulaşıcı bir hastalık olan Cüzzam, tedavi edilmezse körlüğe neden olabilir.

Hastalık başlangıçta semptomuzdur ve beş ila 20 yıl boyunca tespit edilmeden kalabilir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl yaklaşık 200 bin cüzzam vakası teşhis ediliyor.

Kaynak: Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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