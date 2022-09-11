İngiliz basınının gündeminde kraliyet ailesi var. “Büyükanne için birlikte”

Meghan Markle, Kraliçe II. Elizabeth'i anmak için cumartesi günü Prens Harry, Prens William ve Kate Middleton ile birlikte dışarı çıktı. İki çift, 9 Mart'taki İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nden bu yana ilk kez halk önünde birlikte yer aldı. Kraliyet ailesinin verdiği ‘birlik pozları’ İngiliz gazetelerinin gündemini belirledi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Meghan Markle, Kraliçe II. Elizabeth'i anmak için cumartesi günü Prens Harry, Prens William ve Kate Middleton ile birlikte dışarı çıktı. İki çift, 9 Mart'taki İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nden bu yana ilk kez halk önünde birlikte yer aldı.

Verdiği röportajlar ve şoke edici iddialarıyla dikkatleri çeken Meghan Markle, Kraliyet Ailesi üyeleriyle bir süredir mesafeli bir ilişki içindeydi. Hatta Kraliçe'nin perşembe günü sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine Balmoral'a pek çok aile üyesi gelirken Meghan Markle gelmedi. Daha sonra çıkan haberlere göre; Prens Harry'den, Meghan Markle'ı getirmemesini bizzat babası Kral Charles istemiş. Ancak Kraliçe'nin ölümünden sonra, Prens William ve eşi Kate Middleton'a Prens Harry ve Meghan Markle da katılarak halkla bir araya geldi.

İngiliz gazeteleri, bugünkü manşetlerinde, İngiltere Kraliyet Ailesinin verdiği ‘birlik' pozunu manşetlerine taşıdı.

The Sunday Telegraph gazetesi, iki çiftin fotoğrafıyla birlikte “Hüzünde yeniden birleştiler” manşetini attı.

Sunday Times, nisbeten daha az duygusal bir başlıkla bunu "savaşan Windsors" arasında bir "ödül ateşkesi" olarak nitelendirdi.

Sunday Mirror gazetesi ise “Büyükanne için birleştiler” manşetiyle çıktı.

The Observer'ınbirinci sayfasında kralın resmi ilan töreninden bir fotoğraf yer aldı.

Sunday Express, “Büyükanne için birlikte” manşetini kullandı.

The Sun, “4'ü bir arada” başlığını kullandı.

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